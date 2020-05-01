В Волгоградской области четыре района держат оборону от коронавируса

Здравоохранение 01.05.2020 15:17
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01.05.2020 15:17
Волгоград, Михайловка, Палласовский и Серафимовичский районы лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб, в областном центре инфекцией заразились 106 человек, что на 17 больше, чем накануне. В остальных трех муниципальных образованиях прирост составил по 4 заболевших. Так, в Михайловке всего 22 заразившихся, в Палласовском районе – 35, в Серафимовичском – 8.
По общему количеству выявленных случаев коронавируса на первом месте Волгоград, далее - Николаевский (37) и Палласовский (35) районы. Ни одного факта заболевания по-прежнему не диагностировало в четырех районах -Алексеевском, Калачевском, Октябрьском и Ольховском.
Всего со вчерашнего дня количество заразившихся в регионе возросло на 42 человека до 386, из которых 9 – скончались.
Среди заболевших за последние сутки оказался один ребенок в возрасте до 6 лет. Большинству заразившихся (20 человек) – от 30 до 49 лет; 10 человек – от 50 до 64 лет, семь человек – от 18 до 29 лет; 4 – старше 65 лет. Чуть больше половины новых случаев выявлены по контактам с ранее зараженными, остальные – прибыли из эндемичных территорий.
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