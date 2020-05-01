Выживаем из последних сил: жители Волгограда о пандемии

Общество 01.05.2020 08:41
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01.05.2020 08:41
Как поменял жизнь волгоградцев коронавирус? Такой вопрос людям на улицах города задала съемочная группа ИА «Высота 102». Маршрутчики, сотрудники общепитов, торговых центров и мелкие предприниматели рассказали о том, каким катком по ним прошлась пандемия. Но оказались среди респондентов и счастливчики. Подробнее – в видеоматериале информагентства.
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