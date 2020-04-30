Техника Ростсельмаш: объемы больше – цены ниже

Экономика 30.04.2020 11:59 Реклама
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30.04.2020 11:59 Реклама
Компания «Ростсельмаш» расширяет портфель финансовых программ и объявляет об акции для клиентов Росагролизинга. Только до 30 июня 2020г. включительно у российских аграриев есть возможность приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн. рублей и более. Об этом ИА «Высота 102» сообщил официальный дилер компании – ООО «Комбайны и тракторы».
Акция распространяется на все модификации тракторов RSM из 2000-й и 3000-й серий и зерноуборочные комбайны TORUM и действует при условии пакетной покупки трактора и комбайна. В зависимости от выбранной модели, экономия клиентов Росагролизинга составит от 500 до 700 тысяч рублей на каждой машине или от 1 млн. рублей при одновременной покупке трактора и комбайна. Количество единиц техники в пакетной покупке, как и экономия сельхозтоваропроизводителей, не ограничено.
«Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные для клиентов ценовые предложения. Поэтому в отличие от многих производителей Ростсельмаш включает в акционные программы наиболее востребованные у потребителей модели самоходной техники», - говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.
На Ростсельмаш уверены: новое сезонное предложение позволит клиентам компании укрепить машинотракторные парки и провести сезонные работы с высокой производительностью.
Подробности условий акции уточняйте у официального дилера Ростсельмаш ООО «Комбайны и Тракторы»
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