Есть ли у вас план?: замов губернатора Волгоградской области привлекают к спасению деловой жизни





Заместителям губернатора, руководителям органов исполнительной власти - каждому по своему профилю необходимо представить предложения в Общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Такое поручение, как сообщает ИА «Высота 102», дал Андрей Бочаров своим подчиненным сегодня на заседании оперативного штаба.

Напомним, идея создания Общенационального плана прозвучала из уст президента страны 28 апреля во время совещания с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Глава государства поручил правительству России совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу.

«Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», - сказал Владимир Путин.



