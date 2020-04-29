Здравоохранение

В Волгограде губернатор и ведущие медики проводят мозговой штурм по борьбе с COVID-19

Здравоохранение 29.04.2020 13:12
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29.04.2020 13:12


В Волгограде проходит  заседание Клинического совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции по председательством губернатора Андрея Бочарова, сообщает ИА «Высота 102». 

В ходе заседания  ведущие специалисты сферы здравоохранения региона высказывают свои предложения по внедрению дополнительных мер, направленных на сдерживание распространения в регионе COVID-19, а также по срокам режима самоизоляции. 
Во вступительном слове Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день Волгоградская область выполнила стоявшие на первом этапе задачи по подготовке лечебных учреждений, медработников к приему и лечению больных с коронавирусной инфекцией. 

«В 16 инфекционных госпиталях уже развернуто 2382 инфекционных койки при нормативе Минздрава РФ в 1753 . Лечебные учреждения в достаточном объеме обеспечены медоборудованием, средствами индивидуальной защиты, медикаментами. В общей сложности проведено уже порядка 25 тысяч исследований. Ежесуточно выполняется более 1000 тестов. Губернатор выразил беспокойство тем, что большое количество людей в настоящее время возвращается с территорий со сложной санитарно-эпидемиологическойобстановкой, значительная часть их которых - уже заболевшие. «Последние случаи выявления заболеваний говорят об этой тенденции: возвращаются либо заболевшие, либо контактировавшие с заболевшими. И количество возвращающихся людей пока не снижается. Мы прогнозируем сохранение такой тенденции в ближайшее время. Это существенно увеличивает объем работ по выявлению больных коронавирусной инфекцией. В этот же период предполагается возвращение в Волгоградскую область  студентов, обучающихся в других регионах, военнослужащих после увольнения в запас после срочной службы. Речь идет о  тысячах людей», - губернатор сделал акцент на усилении контроля за этими категориями жителей. 

В свою очередь руководитель облздрава Анатолий Себелев отметил, что угроза  распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется.
«С целью организации своевременной помощи в регионе на базе 18 медицинских организаций развернуто 2382 инфекционных койки, в том числе 3 инфекционных госпиталя начали функционировать                                    в межрайонных центрах – Камышине, Урюпинске и Михайловке. В настоящее время в инфекционные стационары госпитализировано 718  пациентов, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 240 больных, в том числе 18 детей.  В  реанимационных отделениях находится 31 человек, из них на ИВЛ находится 11 больных, с коронавирусом трое. 30% пациентов госпитализированы в инфекционные стационары с отсутствием клиники ковид, так называемое бессимптомное течение заболевания, наибольшее количество пациентов поступает в состоянии легкой и средней степени тяжести или 67 процентов от поступивших,  в тяжелом и крайне тяжелом состоянии только 3 процента. При этом  в 96 процентах случаях летальные исходы зафиксированы у пациентов поступивших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с прогрессирующей полиорганной недостаточностью на фоне тяжелых хронических заболеваний. Это свидетельствуют об упущениях, допущенных амбулаторной службой», - проинформировал Анатолий Себелев и поручил усилить работу амбулаторной службы, провести аудит, организовать подворовые обходы граждан из группы риска, обеспечить системную работу по раннему выявлению и определения возможности развития новой коронавирусной инфекции у пациентов с тяжелой соматической патологией. 
«В случае ухудшении эпидемиологической ситуации и с учетом опыта других регионов мы должны будем перейти на организацию медицинской помощи пациентам с легким течением болезни на дому. Для больных с легкой формой болезни госпитализация может быть невозможна ввиду большой нагрузки на систему здравоохранения или может не потребоваться, если не возникнет опасений по поводу быстрого ухудшения состояния».

Главный санитарный врач  Волгоградской  области заявила, несмотря на то, что  по показателям заболеваемости регион  на 71 месте, это не должно успокаивать. «Темпы прироста высокие», - отметила Ольга Зубарева. Ожидается, что по итогам заседания будут систематизированы и выработаны дальнейшие шаги по предотвращению распространения в регионе коронавирусной инфекции.

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