



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал всех однопартийцев, включая депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты за апрель в случае такой возможности. С такой просьбой к коллегам Медведев обратился на заседании Президиума Генсовета партии, которое прошло в дистанционном формате на базе ЦИК «Единой России» в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте «ЕР». Эти средства направят на помощь медицинским учреждениям для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также гражданам, которые в этом нуждаются.

Медведев напомнил, что депутаты-однопартийцы приобретают для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся граждан, предоставляют врачам и волонтерам автомобили, покупают для детей гаджеты для дистанционной учебы.

«Единая Россия» будет «продолжать эту работу столько, сколько потребуется. И чтобы она была еще более эффективной, надо использовать все возможности партии. Именно поэтому мы сегодня централизованно обращаемся ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности. И призываем вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату за апрель этого года», - сказал он.

Собранные пожертвования будут переданы на помощь медицинским работникам, которые участвуют в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также всем, у кого есть проблемы и кто нуждается в поддержке. «Естественно, эта помощь будет адресной», - пояснил Медведев.

По его мнению, это «под силу многим членам партии». «Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара. Это вопрос чести и ответственности перед избирателями, которые оказали вам доверие на выборах», - обратился Медведев к коллегам.

Председатель партии также поручил Центральному исполнительному комитету партии организовать всю необходимую работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований, а также проследить, чтобы средства были направлены на обозначенные цели, подчеркивается в официальном сообщении "Единой России".

Пока неизвестно, как к инициативе Дмитрия Медведева отнеслись единороссы Волгоградской области, в частности, сенаторы и депутаты Госдумы от региона, депутаты регпарламента, городских и районных представительных органов.