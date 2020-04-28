Федеральные новости

Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимся

Федеральные новости 28.04.2020 15:54
0
28.04.2020 15:54


Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал всех однопартийцев, включая депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, уплатить членские взносы в размере собственной зарплаты за апрель в случае такой возможности. С такой просьбой к коллегам Медведев обратился на заседании Президиума Генсовета партии, которое прошло в дистанционном формате на базе ЦИК «Единой России» в Москве.  Как сообщает  ИА «Высота 102», соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте «ЕР».  Эти средства направят на помощь медицинским учреждениям для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также гражданам, которые в этом нуждаются. 
Медведев напомнил, что депутаты-однопартийцы приобретают для лечебных учреждений средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и аппараты ИВЛ, жертвуют средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся граждан, предоставляют врачам и волонтерам автомобили, покупают для детей гаджеты для дистанционной учебы. 
«Единая Россия» будет «продолжать эту работу столько, сколько потребуется. И чтобы она была еще более эффективной, надо использовать все возможности партии. Именно поэтому мы сегодня централизованно обращаемся ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности. И призываем вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату за апрель этого года», - сказал он.
Собранные пожертвования будут переданы на помощь медицинским работникам, которые участвуют в диагностике и лечении больных коронавирусом, а также всем, у кого есть проблемы и кто нуждается в поддержке. «Естественно, эта помощь будет адресной», - пояснил Медведев.  
По его мнению, это «под силу многим членам партии». «Подчеркну, что это личное решение, а не повод для пиара. Это вопрос чести и ответственности перед избирателями, которые оказали вам доверие на выборах», - обратился Медведев к коллегам.
Председатель партии также поручил Центральному исполнительному комитету партии организовать всю необходимую работу по приему членских взносов и добровольных пожертвований, а также проследить, чтобы средства были направлены на обозначенные цели, подчеркивается в официальном сообщении "Единой России".
Пока неизвестно, как к инициативе Дмитрия Медведева отнеслись единороссы Волгоградской области, в частности, сенаторы и депутаты Госдумы от региона, депутаты регпарламента, городских и районных представительных органов. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
27.04.2020 13:54
Федеральные новости 27.04.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2020 15:37
Федеральные новости 26.04.2020 15:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2020 12:06
Федеральные новости 19.04.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.04.2020 16:42
Федеральные новости 18.04.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2020 18:27
Федеральные новости 17.04.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.04.2020 17:35
Федеральные новости 15.04.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.04.2020 16:37
Федеральные новости 15.04.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.04.2020 14:42
Федеральные новости 15.04.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.04.2020 12:23
Федеральные новости 13.04.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.04.2020 11:53
Федеральные новости 13.04.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.04.2020 20:27
Федеральные новости 09.04.2020 20:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2020 17:39
Федеральные новости 08.04.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2020 17:34
Федеральные новости 08.04.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2020 16:55
Федеральные новости 08.04.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.04.2020 16:40
Федеральные новости 07.04.2020 16:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:28
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Банк «Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУСмотреть фотографии
15:54
Дмитрий Медведев призвал членов «ЕР» отдать апрельскую зарплату медикам и нуждающимсяСмотреть фотографии
15:34
Коронавирус не проник в пять районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Объемы производства на Волгоградском алюминиевом заводе сохраняются на уровне 4 квартала минувшего годаСмотреть фотографии
14:12
Волгоградец остался без секса и денегСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградскую область завезли коронавирус из КалмыкииСмотреть фотографии
14:00
Авиакомпании отменили несколько десятков самолетов из Волгограда в маеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградский депутат расстается с мандатом ради государственного чинаСмотреть фотографии
13:34
Юрий Чехов ушел с поста руководителя Волгоградского реготделения «Деловой России»Смотреть фотографии
13:14
В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачниковСмотреть фотографии
12:26
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчиныСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области высказался о продлении режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде создают государственную систему защиты персональных данныхСмотреть фотографии
10:41
Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусеСмотреть фотографии
10:30
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленкуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:37
Не сойти с дистанции: волгоградцы провели первый месяц без работы и друзейСмотреть фотографии
08:19
Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем днеСмотреть фотографии
22:17
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице ХорошеваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкойСмотреть фотографии
19:21
Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигуСмотреть фотографии
19:12
Мэрия Волгограда берет еще один миллиард для перекредитованияСмотреть фотографии
19:03
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевшихСмотреть фотографии
16:59
Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер…Смотреть фотографии
16:50
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесинойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 