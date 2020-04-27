Расследования

В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВД

Расследования 27.04.2020 21:29
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27.04.2020 21:29




Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России  возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных  ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает  ИА «Высота 102».


«Несколько часов назад на улице Хорошева в Волгограде произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица к нему причастные. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По предварительным данным, преступники покушались на жизнь полковника полиции в отставке Владимира Алексеевича Лазарева. Ранее он работал в Академии МВД начальником тыла. 


 

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