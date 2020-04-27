В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВД













Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает ИА «Высота 102».







«Несколько часов назад на улице Хорошева в Волгограде произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица к нему причастные. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По предварительным данным, преступники покушались на жизнь полковника полиции в отставке Владимира Алексеевича Лазарева. Ранее он работал в Академии МВД начальником тыла.







