Экономика

Банк «Открытие» запускает ипотеку по ставке 6,25%

Экономика 27.04.2020 11:47
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27.04.2020 11:47


Банк «Открытие» 27 апреля начал прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Таким образом, получить поддержку сможет максимально широкий круг заемщиков.
Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%.
При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.
«Запуск новой программы– важная мера поддержки экономики в период пандемии, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Кредитование по привлекательным ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипотека станет важным фактором сохранения спроса на рынке недвижимости и поддержки строительной отрасли».

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