Волгоградские электрички попробуют спасти на уровне правительства РФ





АО «Волгоградтранспригород» стало единственной из транспортных компаний Волгоградской области, которая вошла в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленном Минтрансом России. Всего в перечне 162 организации, включая холдинговые компании. Это морской пассажирский транспорт, речные перевозки, порты, пассажирские перевозки воздушным транспортом, аэропорты, междугородние и международные перевозки, метро, транспортно-логистические центры и т.д.

Включение в список системообразующих дает таким организациям право на господдержку, также они могут рассчитывать на мораторий на банкротство в ближайшие полгода.

АО «Волгоградтранспригород» занимается организацией пассажироперевозок на пригородных поездах. Из-за ограничительных мер количество электричек пришлось значительно сократить.



