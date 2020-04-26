Волгоградские электрички попробуют спасти на уровне правительства РФ

Федеральные новости 26.04.2020 15:37
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26.04.2020 15:37
АО «Волгоградтранспригород» стало единственной из транспортных компаний Волгоградской области, которая вошла в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленном Минтрансом России. Всего в перечне 162 организации, включая холдинговые компании. Это морской пассажирский транспорт, речные перевозки, порты, пассажирские перевозки воздушным транспортом, аэропорты, междугородние и международные перевозки, метро, транспортно-логистические центры и т.д.
Включение в список системообразующих дает таким организациям право на господдержку, также они могут рассчитывать на мораторий на банкротство в ближайшие полгода.
АО «Волгоградтранспригород» занимается организацией пассажироперевозок на пригородных поездах. Из-за ограничительных мер количество электричек пришлось значительно сократить.
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