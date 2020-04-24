Здравоохранение

В Волгограде больных коронавирусом держат в неведении о результатах анализов

Здравоохранение 24.04.2020 14:29
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24.04.2020 14:29


«Мы не в курсе» - такой ответ получают больные коронавирусом на вопросы врачам о результатах повторных анализов на COVID. Как рассказали ИА «Высота 102» пациенты больницы №5 Волгограда, тесты проводят по несколько раз в неделю, но положительные они или нет – становится известно далеко не всегда. 
21-летний мужчина,  с которым пообщался по телефону  корреспондент информагентства, поступил в стационар 7 апреля. Изначально у него была высокая температура и кашель. Ему кололи антибиотики, витамины, давали препараты от кашля. Спустя неделю температура пришла в норму, пневмонии, к счастью, нет. 
«За последние примерно 7 дней анализ на коронавирус брали четыре раза. Первый тест был отрицательным. 17 апреля взяли повторно, но что он показал – я не знаю. Врачи ничего определенного не сказали – то ли материала не хватило, то ли его потеряли. 19 апреля снова взяли анализ – результатов нет до сих пор. И вот сегодня, 24 апреля, в очередной раз сделали тест. Говорят, в лаборатории большие очереди, поэтому данные «зависают», - говорит пациент.
Еще одна собеседница ИА «Высота 102» лежит в том же отделении, что и мужчина. Женщину госпитализировали с  инфекцией на день позже – 8 апреля. Сейчас она находится в четырехместной палате  еще с тремя коронавирусными больными. У нее изначально практически отсутствовали симптомы заболевания. «Мне дважды делали инъекции витамина С, давали  препарат от кашля и капли в нос. Никаких антибиотиков и других серьезных препаратов не выписывали. Да они не требовались. Чувствую себя хорошо. При госпитализации  медики говорили, что если отсутствуют симптомы, то через 2 недели карантина меня выпишут. Сегодня уже 16-ый день  - и я по-прежнему здесь. Где результаты анализов? Когда меня выпишут? Мне непонятно. Неужели даже врачи не владеют информацией о лабораторных обследованиях?», - возмущается женщина. К самим медикам у пациентов, с которыми разговаривали журналисты, нареканий нет – к заболевшим в больнице №5 относятся доброжелательно и делают все, что в их силах.
Первое обследование пациентки на вирус, которое оказалось отрицательным, провели неделю назад, 17 апреля. Второй, взятый на следующий день тест, показал наличие вируса. Далее забор произвели в среду, 22 апреля, - результатов пока нет. «Сегодня утром снова взяли анализ. На мой вопрос о предыдущем тесте врач пожимает плечами – результатов нет. Сказать, что такая ситуация раздражает - ничего не сказать. Конечно, я рвусь домой, конечно, устала в четырех стенах в окружении других больных коронавирусом - неведение только вызывает раздражение и злость», - негодует пациентка. 
За комментарием по данной проблеме корреспондент ИА «Высота 102» обратился сегодня на брифинге к руководству облздрава и регионального управления Роспотребнадзора. Заместитель главного санитарного врача региона Ирина Климина назвала вышеописанную ситуацию «отдельным недоразумением». При этом она признала, что две действующие в регионе лаборатории, в которых диагностируют коронавирус, с трудом справляются с объемами работы.

«Все заборы материала производятся строго с рекомендациями на те дни, которые  определены Федеральной службой, и доставляются в зависимости от маршрутизации в ту или иную лабораторию. Исследования занимают по времени с учетом выписки  результатов не более двух суток. Вчера обсуждали –  чтобы не было сбоев с представлением результатов обследования, чтобы лаборатории выдавали их своевременно. Думаю, эта ситуация стабилизируется. Может где-то были отдельные  недоразумения с лечебными организациями. Думаю, их не будет в ближайшее время», - заключила Ирина Климина.

Зампредседателя комитета здравоохранения области Николай Алимов также настаивает на том, что результаты тестов поступают в медучреждения своевременно. «Количество проводимых исследований с начала пандемии увеличилось в несколько раз. Но не ждут в больницах по 5-6 дней. Это не с этим связано. Это связано либо с клиникой, либо с чем-то еще. До двух суток в стационаре мы обычно получаем анализы и уже принимаем соответствующие решения», - отметил Алимов. 
Замруководителя облздрава добавил, что накануне проведением тестов на коронавирус дополнительно занялась  клиника Волгоградского медуниверситета, которая готова делать около 150 исследований в день. В ближайшее время к этой работе подключится и детская поликлиника №2 Волжского. Всего за сутки в регионе выполняется около 1000 исследований на коронавирус.





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