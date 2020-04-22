В Волгограде работодатель оставил 85 вахтовиков без зарплаты

Расследования 22.04.2020 15:34
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22.04.2020 15:34
Долг по зарплате 85 вахтовикам в размере около 7,5 миллиона рублей ООО «Системный буровой сервис» погасило только после вмешательства надзорных органов. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в целях восстановления нарушенных прав граждан прокуратура Советского района внесла руководителю организации представление. В отношении юридического лица и его руководителя было возбуждено административное производство по ч.6 и 7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).
В результате задолженность полностью погашена.
Напомним, что в 2019 году был осужден бывший генеральный директор ООО «Системный буровой сервис» Андрей Баранцев за то, что издавал незаконные приказы о начислении себе премий и выплат стимулирующего характера на сумму более 10 миллионов рублей. Ему назначено 3,6 года в колонии общего режима.
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