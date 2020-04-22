Экономика 22.04.2020 13:59
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22.04.2020 13:59
Проблемный дом №103 по улице Рыкачева в Тракторозаводском районе Волгограда достроят к октябрю текущего года. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора региона Роман Касьянов, с начала марта на объект вышел новый инвестор, соглашение с которыми заключила администрация области. 57 квартир проданы дольщикам бывшим застройщиком, в распоряжении нового технического заказчика осталось 7 жилплощадей на 10-ом надстроенном этаже.
Строительство дома на улице Рыкачева стартовало еще в 2012 году. Несколько раз работы на объекте замораживались – окончательно стройка встала уже на финальном этапе выполнения работ летом 2019 года. В ближайшие месяцы инвестору предстоит завершить в доме разводку инженерных сетей, благоустроить прилегающую территорию, выполнить отделку фасада и привести в порядок частично утерянную или потерявшую актуальность разрешительную документацию.
Семь свободных квартир, как пояснил директор ООО «Дельта» Владимир Мудрицкий, в качестве меры поддержки инвестору выкупят органы власти для дальнейшей передачи детям-сиротам. Также за достройку многоквартирного дома компания получит в долгосрочную аренду без торгов земельный участок. По словам Мудрицкого, «Дельте» достанется территория площадью 3000 квадратных метров на улице Ткачева. Что будет построено на этом месте директор компании пока сам не знает. «Мы еще даже не получили этот участок», - пояснил руководитель фирмы.
Территория на улице Ткачева в конце минувшего года явилась предметом жарких дискуссий в Волгоградской городской думе. В результате споров депутаты в итоге поменяли назначение участка, который по генплану был зарезервирован под разворотное кольцо троллейбусов. Теперь по-соседству с Ткачевским рынком могут построить коммерческий объект или жилой дом. Руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров заявлял думцам о том, что эту землю продадут с торгов. Некоторые слуги народа предлагали разбить там сквер или спортплощадку.
Учредителями ООО «Дельта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей выступают Игорь Беленьков и Олег Моисеев. Компания специализируется на возведении коммерческой недвижимости. В прошлом году она достраивала проблемный многоквартирный дом в поселке Ерзовка Городищенского района.
В феврале текущего года «Дельта» приобрела на торгах почти за 46 млн рублей недостроенный торговый комплекс в Краснооктябрьском районе. Объект, расположенный на пересечении улицы Штеменко и проспекта Ленина, ранее принадлежал ООО «Гермес Ритейл» (бывший ООО «Ман»). После банкротства компании ее имущество выставили на продажу.
Игорь Беленьков также является совладельцем компании «ТЦ «Орион», которой удивительно повезло с получением под застройку земельного участка на месте бывшего тракторного завода. Сейчас там возводится торговый центр «Медведица» площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.
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