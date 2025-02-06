Экономика

Объем средств населения в ПСБ превысил 1 трлн рублей

Экономика 06.02.2025 16:36 Реклама
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06.02.2025 16:36 Реклама


По итогам 2024 года объем средств розничных клиентов в ПСБ, привлеченных на счета и вклады банка, увеличился на 35% и превысил 1 трлн рублей. Из них более 240 млрд рублей — средства клиентов ПСБ в новых российских субъектах. За год жители новых субъектов удвоили объем сбережений на счетах и вкладах ПСБ.
Основным драйвером роста оставались срочные рублевые вклады и накопительные счета, портфель которых по итогам года вырос более чем на треть и составил более 700 млрд руб. За прошлый год в ПСБ розничными клиентами было открыто более 1,1 млн вкладов и почти 900 тыс. накопительных счетов. Средний размер срочных вкладов составляет 800 тыс. руб.
— На фоне поступательного роста ключевой ставки сберегательная активность населения в прошлом году значительно увеличилась, что отразилось на притоке средств физлиц в банковскую систему. Объем сбережений, которые граждане доверили ПСБ, по итогам года вырос более чем на треть. Это результат расширения нашей федеральной сети, развития цифровой платежной инфраструктуры и широкого предложения удобных и выгодных сберегательных и транзакционных продуктов для граждан.
Огромный потенциал роста мы видим в новых субъектах РФ, где у населения высок спрос как на кредитные продукты, так и на сберегательные и расчетные инструменты. Банковская инфраструктура, развернутая ПСБ в новых субъектах,  обеспечила нам высокий уровень доверия местных жителей, в результате чего объем привлеченных ПСБ средств населения в новых субъектах за год вырос почти двукратно и превысил 20% от всего портфеля средств розничных клиентов. В этом году позитивная динамика сохранится, мы планирует нарастить объем средств населения в банке на 23% совокупно по  всем российским регионам, —  отметил Алексей Щавелев, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.
Фото:ПСБ
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