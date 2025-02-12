Телеком 12.02.2025 15:25 Реклама
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12.02.2025 15:25 Реклама
Оператор запускает акцию для владельцев новых моделей смартфонов. Компания предоставляет им дополнительный пакет интернет-трафика. Клиенты получат 300 Гб на один год или подписку MiXX S на шесть месяцев, которая добавит аналогичный объем трафика. Бонус доступен владельцам устройств, впервые активированных в сети Т2 в период проведения акции. Место приобретения девайса при этом значения не имеет.
Т2 с помощью big data проанализировала, когда клиенты оператора чаще всего меняют смартфоны. Так, компания сравнила следующие периоды 2024 года: новогодние праздники, 23 февраля и 8 марта, начало учебного года. Активнее всего пользователи меняли смартфоны 23 февраля и 8 марта – накануне этих праздников и сразу после них: на 15% больше, чем в Новый год, и на 66% чаще по сравнению с 1 сентября. При этом 8 марта SIM-карты регистрировали в новых девайсах почти в два раза чаще, чем 23 февраля. Вывод о том, что 23 февраля и 8 марта – самые активные периоды обновления устройств, указывает на актуальность новой акции Т2.
К предстоящим праздникам Т2 подготовила особое предложение для тех, кто купит новый смартфон для себя или получит его в подарок от близкого. Компания порадует клиентов бонусом в виде дополнительных гигабайтов трафика. Так, 300 Гб получат действующие и новые абоненты пакетных тарифов Т2, которые активируют новое устройство в сети оператора с 12 февраля до 25 марта 2025 года.
В акции участвуют более 150 моделей смартфонов, выпущенных в 2022-2025 гг. Абонент может приобрести девайс как в салоне розничной сети Т2, так и в других точках продаж. После установки SIM-карты T2 в гаджет система определит устройство как новое. В результате клиент в течение трех дней получит подписку MiXX S на полгода или пакет интернет-трафика на год, если подписка уже подключена. Об этом оператор проинформирует клиента с помощью SMS-уведомления и в личном кабинете мобильного приложения.
Т2 предоставляет бонус разово на конкретную SIM-карту и модель смартфона. В акции участвуют тарифы открытой и архивной линейки: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Мой разговор», «Премиум», «Супер», «Игровой», Black, Premium, «Безлимит», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Хватит!», а также тарифные планы, в названии которых указывается объем минут и гигабайтов.
Полный список моделей смартфонов, участвующих в акции, доступен по ссылке.
Фото:Т2
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