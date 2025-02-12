Общество

В Волгограде подводному охотнику грозит 2 года колонии за ловлю раков

Общество 12.02.2025 12:11
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12.02.2025 12:11


Волгоградская транспортная полиция закончила расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном вылове раков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Установлено, что в январе нынешнего года в Тракторозауводском районе в акватории Волги был задержан мужчина, незаконно добывающий на миграционных путях в местах нереста раков без необходимого на это разрешения. При задержании у волгоградца обнаружили гидрокостюм и более полсотни членистоногих. 

Сотрудники транспортной полиции изъяли раков и выпустили их обратно в воду. Ущерб составил более 12 тысяч рублей. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте

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