Школьников начнут обучать цифровой и финансовой грамотности





Обучающие материалы по основам цифровой и финансовой грамотности вошли в учебные программы более 1500 школ — по ним уже обучены более 15 тысяч детей из 383 малонаселенных городов России. Как стало известно ИА «Высота 102», в этом году новые знания получат более 100 тысяч школьников по всей стране.

В образовательную программу вошли ключевые темы цифровой и финансовой грамотности, в том числе финансовая безопасность, ведение личного бюджета, сберегательные стратегии, основы использования банковских услуг, принципы разумного потребления и предотвращения долговых ловушек. Кроме того, школьники смогут познакомиться с основами предпринимательства.

Программа «500 малых городов» разработана совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности. По словам разработчиков, обучающие материалы прошли адаптацию для разных возрастных групп и уровней обучения. Кроме того, при их разработке учитывалась специфика школ в регионах с ограниченной инфраструктурой и доступом к интернету.

Уроки будут проходить в интерактивной форме — в каждый модуль включены тесты, логические задания и игры. Для учеников начальной школы использованы примеры из жизни Котика Дзынь и его семьи, а для старшеклассников — реальные истории о том, как герои воплощают свои мечты. Проводить обучение доверили финансовым специалистам — руководителям офисов и региональной банковской сети.

Фото из архива V102.RU