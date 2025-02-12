ФАС России пригрозила производителям свинины штрафами за рост цен





В ФАС России завершили мониторинг производителей на рынке производства свинины. Как сообщает ИА «Высота 102», экспертами были выявлены восемь крупных компаний, занимающих в шести федеральных округах доминирующие позиции. В антимонопольной службе предупредили руководство предприятий о социальной ответственности перед населением и чувствительных последствиях в случае резкого изменения цен.

- Злоупотребление доминирующим положением влечет применение мер административной ответственности, в том числе оборотных штрафов, - рассказали в пресс-службе ФАС России.

Отметим, в числе компаний, которые затронуло предупреждение: ГК «Русагро», ГК «Сибагро», ГК «Мираторг», ООО «Гвардия», ООО «Камский Бекон», ООО «Знаменский СГЦ», ООО «РКЗ-ТАВР», ООО СПК «Чистогорский».

Фото из архива ИА «Высота 102»