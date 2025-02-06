Яйца и сахар скромно подешевели в Волгоградской области

Экономика 06.02.2025 10:16
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06.02.2025 10:16
В Волгоградской области за минувшую неделю изменились ценники на ряд продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала вареная и полукопченая колбаса – на 2,87% (до 564 рублей за кг). Продолжился также рост цен на мороженую рыбу – на 1,57%. Средняя стоимость килограмма рыбы превысила уже 200 рублей (201,7).
Почти на 2,5% подорожали и огурцы – до 268 рублей за килограмм. Среди овощей на втором месте по росту цен оказалась капуста. За неделю она выросла в цене на 1,31% (44,82 рубля за килограмм). А вот картофель, наоборот, подешевел аж на 3,34%. Сейчас «второй хлеб» стоит в среднем 56,51 рубля. Среди подорожавших продуктов оказались также молоко – рост составил 1,6% (87,76 рубля за литр), сметана – 1,46% (325 рублей за кг), вермишель – на 1,33% (74,34 рубля).
Однако некоторые продукты питания за неделю даже подешевели. Правда, снижение стоимости оказалось минимальным. Например, цены на яйца снизились на 0,62% (105,34 рубля за десяток), на сахар – почти на 1% (68 рубля за кг).
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что правительство РФ запретило ритейлерам устанавливать торговую наценку на реализацию яиц и сливочного масла.
Фото V102.RU
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