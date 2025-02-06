Экономика

Яйца и сахар скромно подешевели в Волгоградской области

Экономика 06.02.2025 10:16
0
06.02.2025 10:16


В Волгоградской области за минувшую неделю изменились ценники на ряд продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала вареная и полукопченая колбаса – на 2,87% (до 564 рублей за кг). Продолжился также рост цен на мороженую рыбу – на 1,57%. Средняя стоимость килограмма рыбы превысила уже 200 рублей (201,7).
Почти на 2,5% подорожали и огурцы – до 268 рублей за килограмм. Среди овощей на втором месте по росту цен оказалась капуста. За неделю она выросла в цене на 1,31% (44,82 рубля за килограмм). А вот картофель, наоборот, подешевел аж на 3,34%. Сейчас «второй хлеб» стоит в среднем 56,51 рубля. Среди подорожавших продуктов оказались также молоко – рост составил 1,6% (87,76 рубля за литр), сметана – 1,46% (325 рублей за кг), вермишель – на 1,33% (74,34 рубля). 
Однако некоторые продукты питания за неделю даже подешевели. Правда, снижение стоимости оказалось минимальным. Например, цены на яйца снизились на 0,62% (105,34 рубля за десяток), на сахар – почти на 1% (68 рубля за кг). 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что правительство РФ запретило ритейлерам устанавливать торговую наценку на реализацию яиц и сливочного масла. 
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.02.2025 06:48
Экономика 06.02.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2025 21:19
Экономика 05.02.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2025 15:39
Экономика 05.02.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2025 09:05
Экономика 03.02.2025 09:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.02.2025 08:42
Экономика 01.02.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.01.2025 08:30
Экономика 31.01.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.01.2025 07:05
Экономика 31.01.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.01.2025 19:20
Экономика 30.01.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.01.2025 10:03
Экономика 30.01.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2025 21:31
Экономика 29.01.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2025 20:17
Экономика 29.01.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2025 12:30 Реклама
Экономика 29.01.2025 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2025 10:13
Экономика 29.01.2025 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2025 16:53
Экономика 28.01.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2025 10:07 Реклама
Экономика 28.01.2025 10:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:25
Суд обязал чиновников отремонтировать разбитую дорогу в Серафимовичском районеСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской больнице №25 открыли новую урологиюСмотреть фотографии
13:13
«Специалисты торопят»: Сенатор Горняков собирает мазут на пляжах АнапыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Волгоградский предприниматель насолил семги из лососяСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом двоих рыбаков осудили за браконьерский улов на ДонуСмотреть фотографии
11:57
Что нельзя снимать во время атак БПЛА в Волгоградской области: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде вступили в силу штрафы за видео и фото с мест атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Бойца из отряда «Бессмертный Сталинград» похоронят на КузбассеСмотреть фотографии
11:15
Председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает свой День рожденияСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом задержан мужчина, вонзивший нож в сердце приятеляСмотреть фотографии
10:44
Карантин из-за ОРВИ ввели в 20 школах Волгограда и в 8 школах ВолжскогоСмотреть фотографии
10:32
«Тело нашла соседка»: под Волгоградом обнаружили останки пропавшего в 2024 году мужчиныСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы заплатили более 60 миллионов рублей долга, чтобы им вернули светСмотреть фотографии
10:16
Яйца и сахар скромно подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде иномарка столкнулась с трамваем №13Смотреть фотографии
10:13
«Я бы в мельники пошел»: в Волгограде назвали топ небанальных вакансийСмотреть фотографии
09:43
Кувырок в открытое поле совершил водитель в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
Потомки маршалов Чуйкова и Баграмяна прибудут в ВолгоградСмотреть фотографии
09:02
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
08:20
Три авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:48
Самый популярный бензин марки АИ-95 в Волгограде подорожал на 1 копейкуСмотреть фотографии
06:32
В аэропорту Волгограда возобновили прием и вылет самолетовСмотреть фотографии
23:01
В аэропорту Волгограда ограничены полеты в целях безопасностиСмотреть фотографии
21:47
Волгоградца оштрафовали за салют из 20 залповСмотреть фотографии
21:19
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде с 1 марта изменятся правила продажи земельных участковСмотреть фотографии
20:23
Бастрыкин взял на карандаш дело о травле волгоградской зоозащитницыСмотреть фотографии
19:56
Волгоградка Ульяна Клюева взяла серебро на Кубке РоссииСмотреть фотографии
19:26
Второе заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 12 февраляСмотреть фотографии
19:10
Родным павших в СВО героев передали ордена Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
 