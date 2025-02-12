



В Краснодарском крае в эти дни находятся более 50 добровольцев из Волгоградской области, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. В составе группы – студенты и преподаватели ВолГУ, а также экоактивисты, представляющие некоммерческие организации.

– Несколько волонтерских отрядов, представляющих Ассоциацию поддержки и развития НКО «Холдинг НКО», движение «Экосистема», а также студенты и преподаватели ВолГУ организовали трудовые десанты, – сообщили 12 февраля в Облкомприроды. – Добровольцы провели на побережье несколько дней, оказав большую помощь в устранении последствий разлива нефтепродуктов. Только за один день волонтерами «Холдинг НКО» и организации «Чистый Волжский» удалось поставить своеобразный рекорд и собрать 956 мешков загрязненного песка.

Добровольцы отряда «Экосистема» и ВолГУ расчистили около 3 км побережья, собрав почти 500 мешков смеси мазута и песка.

– В ближайшее время волгоградские волонтеры планируют вернуться к месту ЧП, чтобы продолжить благородную миссию, – уточняют в профильном комитете.

Сообщается, что помощь волонтеров на побережье Черного моря по-прежнему остро необходима. Присоединиться к добровольцам могут все желающие через портал «Добро.рф». Ликвидаторам последствий экологической катастрофы гарантируют проживание, трансфер, питание, предоставляются средства индивидуальной защиты, инвентарь.

Фото: Ассоциации поддержки и развития НКО "Холдинг НКО"