Волгоградцев предупредили о магнитной буре на День всех влюблённых





14 февраля Волгоградская область окажется во власти возросшей геомагнитной активности. Как сообщает ИА «Высота 102», жителям региона предстоит испытать слабую 5-балльную магнитную бурю.

Ещё накануне, 13 февраля, учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН ожидают рост геомагнитных возмущений, однако они всё же будут находиться на низком и умеренном уровне 2-4 баллов.

В полноценную магнитную бурю возмущения могут перерасти в ночь на 14 февраля. Её пик ожидается в период с полуночи до 3:00. При этом, если специалисты не пересмотрят прогноз, в течение дня обстановка должна нормализоваться.