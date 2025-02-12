



В Госдуме поддержали идею о продлении оплачиваемого декретного отпуска до трех лет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, об этой инициативе положителньо высказалась председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

– Учитывая, что у нас практически упразднен институт бабушек и дедушек в силу увеличения пенсионного возраста, они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю, – высказалась Останина.

Также председатель отметила, что власти уже активно обсуждают вопросы по мерам поддержки с целью увеличения процента рождаемости среди населения.

– Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить, – отметила парламентарий.

По ее словам, не все родители могут отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его сами.