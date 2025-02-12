В Волгограде ограничено движение трамваев №3, 6 и 7

Сегодня, 12 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда произошло технологическое нарушение на участке контактной сети, что сказалось на движении трамваев трех маршрутов, передает V102.RU со ссылкой на мэрию.

Неполадки зафиксированы на участке контактной сети в районе улицы Пугачевская.

- В настоящее время трамваи маршрута №3 работают в границах «Обувная фабрика» - «Детский центр», №6 «Школа №36 – Ул. Радомская» и №7 «Жилгородок – Ул. Радомская», - сообщили в городской администрации.

Специалисты предпринимают меры для ликвидации нарушения и восстановления работы трамвайных маршрутов в обычном режиме.

Фото из архива V102.RU