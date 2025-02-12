«Стой, шмалять буду!»: в Волгограде группа мужчин цыганской наружности со стрельбой преследовала водителя







В Волгограде группа неизвестных мужчин цыганской наружности пыталась совершить нападение на автомобиль в дачном массиве, расположенном в Советском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» Елена, супруга попавшего в неприятную историю водителя, все произошло около 11 часов вечера 10 февраля.

– Мы сейчас делаем ремонт на даче, которая находится выше Ельшанки – там целый дачный поселок: СНТ «Бетонщик», «Садовод», «Здоровье», «Победа», «Труд», «Наука» и «Куйбышевец». В тот вечер супруг закончил работу и собрался домой. Уже когда он на нашей машине Kia Rio выезжал из дачного поселка, его начал преследовать старый затонированный Mercedes-Benz W212, где, кроме водителя, было еще четыре пассажира. Водитель этой машины на неосвещенной проселочной дороге пытался подрезать машину супруга, сигналил, потом, когда муж притормозил, оттуда выскочили агрессивные люди в кожаных куртках и в кепках-«пирожках», как настоящие бандиты из 90-х. Один из них крикнул: «Стой, шмалять буду!». Супруг резко дал задний ход, а в это время на машину бежал один из мужчин. Он выхватил откуда-то из-за спины предмет, похожий на пистолет, и реально выстрелил! При этом ногой и рукой он ударил по машине, – рассказывает потрясенная женщина.

К счастью, супругу Елены удалось оторваться от преследователей. Но даже после того, как он выехал на оживленный Университетский проспект, тонированная иномарка продолжала ехать за машиной волгоградца, пытаясь его прижать, но при этом избегая аварийных ситуаций.

– Муж говорил, что даже хотел, чтобы они его задели, тогда бы пришлось вызывать сотрудников ГИБДД, однако, по всей видимости, в их планы встреча с полицейскими не входила. Так они преследователи его почти до отдела полиции в Советском районе, при этом периодически высовывались из салона и требовали остановиться. Только, когда супруг подъехал к киоску AIK , который как раз стоит недалеко от отдела, где были люди и таксисты, они, наконец, от него оторвались. Потом, правда, ему пришлось еще петлять, прежде чем он вернулся домой, пока супруг не понял, что за ним никто не едет, – продолжает свой шокирующий рассказ женщина.

Мужчины, которые преследователи автомобиль, как утверждает Елена со слов мужа, по внешности были похожи на цыган. До сих пор она не может понять, какова была цель преследования ее супруга.

– Все в голову лезет – и что машину могли отобрать, а может, перепутали его с каким-то закладчиком. Никто не знает, что у них было на уме. Даже страшно представить, что вот так могли, например, похитить машину, а мужа выбросить в овраг, – рассуждает Елена.

Теперь, по словам женщины, она боится ездить на дачу одна.

– И я вожу машину, и дети, но теперь без сопровождения это делать реально страшно. Конечно, нам теперь придется вооружиться хотя бы какими-то баллончиками с газом или другими средствами самообороны, но не автомат же, в конце концов, покупать! Да и что этот баллончик, если у этих бандитов оружие? – говорит собеседница информагентства.

К счастью, у семьи осталась запись видеорегистратора, которая зафиксировала события, произошедшие в дачном поселке Волгограда 10 февраля, правда, без звука, и со сбитым временем. На ней запечатлен номер преследовавшего ее мужа автомобиля – 444 регион 134. У машины были затемненные окна и ярко-желтые фары. Проследить движение этого автомобиля в районе 23-00 ч. по проспекту Университетскому можно, в том числе, по установленным вдоль этой магистрали камерам.

По словам Елены, в ближайшее время ее супруг собирается обратиться с официальным заявлением по поводу случившегося в полицию. Редакция будет следить за развитием событий.

Видео предоставлено читательницей V102.RU, изображение сгенерировано ИИ