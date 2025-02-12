Общество 12.02.2025 15:27
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12.02.2025 15:27
В Волгоградской области продолжает сокращаться количество выявленных в обороте поддельных банкрот. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, в 2024 году в банковской системе региона было обнаружено и передано правоохранительным органам 129 поддельных денежных знаков Банка России, что на 53 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Большая часть фальшивок – пятитысячные купюры. В прошлом году было 69 таких банкнот (в позапрошлом году — 112). Также зафиксировано сокращение фальшивых тысячерублевых купюр — 41 против 56. Из оборота вывели шесть поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, четыре номиналом 100 рублей и девять пятирублевых и десятирублевых монет.
В банке объяснили, что снижение количества фальшивок связано с улучшенными технологиями защиты банкнот. Так, современные деньги имеют водяные знаки, скрытые изображения, микропечать и флуоресцентные нити, видимые только при определенном освещении. А на некоторых банкнотах расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с информацией о защитных элементах купюр и монет.
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