Общество

Фальшивомонетчики снизили производительность труда в Волгоградской области

Общество 12.02.2025 15:27
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12.02.2025 15:27


В Волгоградской области продолжает сокращаться количество выявленных в обороте поддельных банкрот. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, в 2024 году в банковской системе региона было обнаружено и передано правоохранительным органам 129 поддельных денежных знаков Банка России, что на 53 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 
Большая часть фальшивок – пятитысячные купюры. В  прошлом году было  69 таких банкнот (в позапрошлом году — 112). Также зафиксировано сокращение фальшивых тысячерублевых купюр — 41 против 56. Из оборота вывели  шесть поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, четыре номиналом 100 рублей и девять пятирублевых и десятирублевых монет.
В банке объяснили, что снижение количества фальшивок связано с улучшенными технологиями защиты банкнот. Так, современные деньги имеют водяные знаки, скрытые изображения, микропечать и флуоресцентные нити, видимые только при определенном освещении. А на некоторых банкнотах расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с информацией о защитных элементах купюр и монет.

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