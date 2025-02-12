В Волжском погоней закончился наезд автобуса на школьника





12 февраля в Волжском на границе 25 и 26 микрорайонов произошло ДТП с участием школьника и автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», машина сбила несовершеннолетнего на перекрёстке пр. Дружбы и ул. Оломоуцкой. Момент аварии засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





На кадрах видно, что ученик замешкался на пешеходном переходе через пр. Дружбы. В какой-то момент к этому участку дороги подъехал автобус ПАЗ. Водитель не стал притормаживать у нерегулируемого перехода, а школьник в этот момент начал переходить проезжую часть, оказавшись прямиком перед транспортным средством.

От удара пешеход был отброшен на несколько метров, однако уже через пару мгновений ребёнок как ни в чём не бывало встал и продолжил движение вперёд. Водитель автобуса попытался догнать пострадавшего, но тот поспешил убежать от преследователя.

Судя по видео, и школьник, и водитель отделались лишь испугом. В свою очередь в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что авария действительно имела место быть. Как и положено, ДТП было оформлено, но без пешехода, так как он скрылся с места аварии.

Отметим, по информации правоохранителей, на текущий момент самостоятельных обращений пострадавшего в медучреждения также зарегистрировано не было.

Фото и видео: POWERNET / vk.com