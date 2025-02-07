



Россельхозбанк в 2025 году готов расширить льготное кредитование для аграриев Волгоградской области. О том, как РСХБ будет реализовывать льготное финансирование сельхозтоваропроизводителей в этом году, в интервью нашему изданию рассказал директор Волгоградского регионального филиала банка Андрей Гавриленко.

– Андрей Анатольевич, как работает система льготного кредитования аграриев в 2025 году?

– РСХБ является аккредитованным банком для участия в государственных программах стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства – кредитовании предприятий по льготной ставке, которая всегда пользуется спросом.

В 2024 году предприятия агропромышленного комплекса Волгоградской области показали высокие результаты своей деятельности. Этому во многом способствовала государственная поддержка льготного кредитования. Сейчас мы продолжаем работать в том же темпе.

В России на долю фермеров приходится значительный объем сельхозпроизводства. Поддержка данного сектора Россельхозбанком – важное условие для развития всего АПК. Как ключевой партнёр агропредприятий и фермерских хозяйств, мы ставим перед собой цель – нарастить объёмы финансирования. Уверены, что путь к успеху любого крестьянско-фермерского хозяйства лежит через Россельхозбанк.

– В 2024 году удалось увеличить кредитование?

– Да, в прошлом году Россельхозбанк установил рекорд финансовой поддержки агропромышленного комплекса, предоставив отрасли 2,05 трлн рублей. Это на 21,5% больше, чем годом ранее. Треть всех средств аграрии получили на льготных условиях – 717,4 млрд рублей, прирост за год – на 27,4%. Наш филиал выдал около 40 млрд руб на поддержку АПК региона. Объем льготного финансирования увеличился в 2 раза, чем годом ранее.

– На какие цели аграрии нашего региона чаще всего подают заявки? Есть ли уже выдачи в 2025 году?

– Основная часть заемных средств обычно направляется сельхозтоваропроизводителями на проведение посевных работ, когда возникает необходимость купить запчасти, горюче-смазочные материалы, которые для растениеводов составляют один из основных объёмов затрат, удобрения, семена, средства защиты растений, технику, ГСМ. На начало февраля у филиала имеется более 100 заявок клиентов на поддержку сезонных полевых работ.

– Когда аграриям, которые занимаются посевной, обращаться за кредитами?

– Действующий порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам, который осуществляет государство позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев. У предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, а это существенно повышает эффективность государственной поддержки отрасли. Сегодняшняя динамика выдач показывает, что лучше обращаться в банк заранее, в ноябре-декабре. Заявки включаются в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства реестр открывается и банк начинает осуществлять выдачи кредитов.

– Так на какую ставку сейчас могут претендовать аграрии?

– Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, — это 1969 (бывшая 1528/258). Для фермеров действует минимальная ставка. Уточнить можно в любом офисе филиала.

Фото предоставлено пресс-службой банка.