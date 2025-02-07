Экономика

Токари и врачи лидируют в списке дефицитных профессий в Волгограде

Экономика 07.02.2025 11:19
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07.02.2025 11:19


Список из самых дефицитных специальностей на рынке труда Волгоградской области составили специалисты hh.ru. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по итогам за январь первое место в перечне профессий, в которых остро нуждаются работодатели, по-прежнему занимает токарь-фрезеровщик с показателем 0,8 резюме на одну вакансию. По 1,2 резюме приходится на одну вакансию повара и пекаря, а также  врача. 

Также дефицитными на рынке труда в Волгоградской области остаются специальности продавцов, главврачей, агентов по недвижимости, товароведов, администраторов магазинов, коллекторов, дворников, электромонтажников, сантехников, директоров магазинов и операторов станков с ЧПУ. 

Напомним, индекс конкуренции считается нормальным, если на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Если этот показатель составляет менее 4, то можно говорить о дефиците кадров в той или иной сфере. 

Фото V102.RU (архив)

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