



Цели и задачи, которые стоят перед АПК региона в текущем аграрном сезоне, обсудили эксперты и сельхозпроизводители из 32 районов области на «Волгоградском Агрофоруме».

Главным направлением подготовки к весенне-полевым работам стало развитие современных технологий и их адаптация к непостоянным погодным условиям, отмеченным и этой зимой. Уже сейчас аграрии области запасают важные ресурсы: семена, сельхозтехнику и запчасти к ней, минеральные удобрения.

– Этот форум — начало нашей активной работы по агропромышленному комплексу в этом году, – открыл выставку Василий Иванов. – Повестка у форума очень насыщенная. Гостей, наших коллег, наших партнеров, очень много. Это залог перспективной совместной деятельности. Уверен, здесь каждый найдет ответы на те вопросы, которые перед собой ставит.





В рамках визита официальной делегации замгубернатора посетил стенд «ФосАгро-Регион», крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений (входит в группу «ФосАгро»). В Волгоградской области работает «ФосАгро-Ставрополь» – региональная компания сети «ФосАгро-Регион». С 2019 года она развивает в Волгограде региональный офис, а в 2022 году компания открыла собственный центр дистрибуции в Михайловке. Василий Иванов поблагодарил компанию за развитие логистики минеральных удобрений.

– Сегодня, осмотрев выставочную площадку и ознакомившись с продукцией, которую представляют наши отечественные производители, мы видим, что, несмотря на все погодные вызовы, у нас есть достойные решения, – отметил Василий Иванов.

Спрос на удобрения растет

Подготовка к весенним полевым работам в регионе идет по плану: озимыми и яровыми культурами в этом году будет занято порядка 3,3 млн га, что на уровне прошлого года. Продолжается работа над вовлечением в оборот неиспользуемых сельхозземель. В прошлом году окультурено почти 70 тыс. га. Все эти площади требуют заботливого отношения и, для сохранения плодородия, восполнения запасов элементов питания. В этом помогают минеральные удобрения – основа урожаев.

Объемы применения удобрений в стране ежегодно растут. В текущем году Минсельхоз России прогнозирует рост потребности аграриев в этом стратегическом для АПК ресурсе. Как сообщает Российская ассоциация производителей удобрений, аграрии будут обеспечены необходимой продукцией в полном объеме. Лидером рынка минудобрений для АПК остается «ФосАгро» с долей 27%: в прошлом году сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличила объемы поставок на 2%, до 3,34 млн т.

Как уточнил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, львиная доля поставок традиционно приходится на регионы Черноземья и Юга России.





В Волгоградской области аграриям доступны почти 60 марок минеральных удобрений, в том числе жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ), новая марка водорастворимого аммофоса, а также комплексные гранулированные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле.

Преимущества комплексного подхода

Грамотно подбирая систему минерального питания для каждого поля, аграрии могут добиться максимальной эффективности от применения удобрений. В этом помогает новый сервис «ФосАгро-Регион» - агрохимическое обследование почв. Пробы почв с полей эксперты отбирают автоматизированным пробоотборником, что в разы сокращает время и повышает точность обследования. Анализ проб проводит собственная агрохимическая лаборатории компании.

После обследования агрономическая служба «ФосАгро-Регион» составляет рекомендации – какие удобрения, в каком количестве и как применять. Это помогает аграриям сократить расходы и повысить урожайность даже в сложных погодных условиях.

Востребованность нового агрохимического сервиса компании растет: в прошлом году «ФосАгро-Регион» удвоила площади обследования. Компания сообщает, что комплексные системы минерального питания для различных климатических условий, которые она разработала с учетом агрохимобследований, обеспечили стабильную прибавку к урожайности ключевых российских сельхозкультур до 10-40% даже в экстремальных погодных условиях 2024 года.

– В Волгоградской области, в полевых опытах на базе Волгоградского аграрного университета и с фермерскими хозяйствами, наши системы минерального питания помогли получить урожайность томата и лука в 2 и 1,5 раза выше среднеобластного уровня, – привел пример Андрей Тихонов, директор «ФосАгро-Ставрополь». – С учетом прошлых лет в регионе уже накоплена солидная агропрактика, которая позволяет делать объективные выводы об эффективности наших удобрений. И мы продолжаем эту работу, поскольку заинтересованы в повышении качества наших рекомендаций.

Он рассказал, что, помимо агрохимсервисов и поставок удобрений «ФосАгро-Регион», развивает дистрибуцию российских семян. В ассортименте уже представлены высокопродуктивные гибриды подсолнечника и кукурузы ведущих отечественных селекционно-семеноводческих компания, поставки которых «ФосАгро-Регион» может сопровождать рекомендациями по выбору удобрений с учетом особенностей этих культур.

Оптимизация технологий – ключ к развитию

Многие аграрии заявили в ходе форума о своих планах оптимизировать технологии минерального питания уже в этом году. Виктор Гречишников, директор предприятия «АО им. Калинина», которое обрабатывает свыше 10 тысяч гектаров в Серафимовичском районе, видит большие перспективы в использовании фосфорных удобрений для выращивания озимой пшеницы и подсолнечника.

– Давно работаем с «ФосАгро-Ставрополь». Нам нравится их подход с гибкими системами скидок, качественными поставками и продуктом. Используем широкий спектр их удобрений. На весну уже все необходимое закупили. В этом году планируем благодаря их продукции вырастить еще порядка тысячи гектаров нута, – поделился директор сельхозпредприятия.

– Сотрудничаем с компанией около двух лет. Приятно, что нам всегда готовы пойти навстречу, поэтому закупки удобрений проходят максимально комфортно, – поделился индивидуальный предприниматель Сергей Котляров. – Все это дает нам возможность сконцентрироваться непосредственно на выращивании урожая.

Другой участник форума – глава КФХ из Иловлинского района – рассказал, что занялся разведением крупного рогатого скота. Вырастить качественные корма для животных ему помогают удобрения ФосАгро. Таким образом, участники выставки подтверждают, что у отечественных компаний сегодня есть решения для любых задач агропроизводства. В развитии сотрудничества с такими надежными партнерами аграрии видят перспективы своего развития на несколько лет вперед.

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