Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного завода





В городе Волжском Волгоградской области состоялось внеочередное заседание совета директоров абразивного завода. Как сообщает ИА «Высота 102», главной темой повестки дня стало изменение состава органа управления предприятием. Из него решили выйти высокопоставленные представители индийского концерна Carborundum Universal Limited, в состав которой входит российский промышленный гигант.

Согласно информации, опубликованной ОАО «ВАЗ» в открытом доступе, собрание было проведено в сжатые сроки, всего через сутки после публикации соответствующего уведомления. Совет директоров предприятия по собственному желанию покинули его председатель Мутия Муругаппан, а также независимый директор Юниверсал Карборундум и управляющий директор Шринивасан Пунди. Соответствующее решение было утверждено единогласно.

Пост председателя совета директоров теперь перешёл Сергею Петросяну. В совете директоров предприятия также остались Чандхар Шрикант, Васудеван Маруваккат и Сергей Костров.

Добавим, что по информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, Волжский абразивный завод продолжает работать в штатном режиме.

– Комитет находится на связи с руководством и собственниками предприятия – происходящие изменения носят технический характер и не отражаются на работе предприятия, – заверили в администрации Волгоградской области.

Источники информагентства на заводе также придерживаются мнения о том, что произошедшие изменения никак не повлияют на его работу.

Напомним, в 2007 году «Волжский абразивный завод» вошёл в индийский концерн Carborundum Universal Limited, специализирующийся на производстве абразивных инструментов. Новые владельцы предприятия осуществляли управление заводом в том числе и через совет директоров, куда вошли их представители. В январе 2025 года волжский завод попал под санкции США. В результате ограничений предприятие вынуждено было объявить о сокращении части работников.