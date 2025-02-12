В Волжском в подвале пятиэтажки нашли труп жильца

Происшествия 12.02.2025 15:30
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12.02.2025 15:30
В Волжском следователи проводят проверку по факту смерти одного из жителей дома №22 по бульвару Профсоюзов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в подвале пятиэтажки нашли тело мужчины, который проживал в этом доме.
В СУ СК по Волгоградской области информагентству пояснили, что тело волжанина было обнаружено еще 1 февраля, к тому моменту на нем уже имелись гнилостные изменения.
- Однако телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено, - пояснили в ведомстве.
Фото V102.RU (архив)
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