Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудников





Появление ребенка – радостное событие, которое может быть дополнено приятным бонусом в виде материальной помощи. Такой возможностью с этого года могут воспользоваться сотрудники всех подразделений компании «Сады Придонья».

Современная демографическая ситуация ставит перед многими отраслями экономики, включая производственный сектор, ряд серьезных вызовов. Один из ключевых вопросов, требующих незамедлительного решения – обеспечение кадрового потенциала в будущем. Но чтобы колебания от демографических волн были минимальными, необходимы практические шаги. «Сады Придонья» такие сделали. По инициативе руководства компании в этом году стартует программа по единовременной выплате сотрудникам при рождении ребенка. Суммы впечатляющие – 250 тысяч рублей, а тем, кто имеет постоянное место жительства и регистрацию в поселке Сады Придонья – 350 тысяч рублей.

– Среднее число рождаемости в год по нашей компании – 50 детей, – говорит вице-президент по производству Иван Самохин. – Государство активно призывает работодателей поддерживать семьи сотрудников в этом вопросе, и мы полностью солидарны, поэтому поставили значительные цифры. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы поселок Сады Придонья, где мы создаем инфраструктуру для комфортной жизни людей – разрастался, поэтому для сотрудников, проживающих в Садах Придонья, цифра больше. Это инвестиции в будущее, в благополучие наших сотрудников и их семей.

Следует отметить, что право на получение денежных средств имеют сотрудники, непрерывный стаж которых по основному месту работы не менее двух лет. Подать заявление на получение выплат может и мать, и отец. Если оба супруга трудятся в компании, то выплаты осуществляются на одного человека.

Для справки. Только единицы российских крупных компаний имеют практику денежного поощрения, как правило, выплаты составляют не более чем 50 тысяч рублей за рождение ребенка. В компании «Сады Придонья» уверены, что данная инициатива окажет существенную поддержку сотрудникам и их семьям, укрепит корпоративную культуру и будет способствовать дальнейшему развитию компании. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Сады Придонья».