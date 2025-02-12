В Волгограде восстановлено движение трамваев №№ 3, 6 и 7





В Волгограде аварийно-восстановительная бригада АО «Электротранспорт Плюс» завершила ремонт на участке трамвайных путей в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», работа подвижного состава по маршрутам №№ 3,6 и 7 вернулась к прежним границам.

- Восстановительные работы на участке контактной сети на ул. Пугачевской в Ворошиловском районе завершены. Трамвайные маршруты №№ 3,6 и 7 вернулись к привычным для горожан схемам движения, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, ранее стало известно о том, что в вечерний час пик сотни волгоградцев не смогли воспользоваться услугами наземного трамвая. Из-за аварии на участке линии у разворотного кольца на ул. КИМ, специалисты были вынуждены организовать работу вагонов через «Детский центр».

Фото из архива ИА «Высота 102»