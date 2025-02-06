Экономика

Сады Придонья первыми вошли в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Экономика 06.02.2025 14:15 Реклама
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06.02.2025 14:15 Реклама


В этом году ведущее российское предприятие АПК возглавило список предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» от Волгоградской области.
Этот проект является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта «Производительность труда», реализованного в период 2019 – 2024 годов. Главная цель нацпроекта – развитие экономики, поддержка предприятий и рост производительности труда. Особое внимание уделяется перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям.
В этом году компания «Сады Придонья» стала первым участником от Волгоградской области. Адресную поддержку в течение 3 лет предприятию будут оказывать специалисты Регионального центра компетенций (РЦК). Она включает в себя обучение сотрудников основам бережливого производства, диагностику производственных процессов и выработку соответствующих мероприятий для повышения производительности труда. По словам руководителя РКЦ Максима Логунова, концепция бережливого производства поможет компании достичь максимальной эффективности.  
На индустриальном производстве Садов Придонья будет сформирована рабочая группа из числа сотрудников компании для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. В качестве пилотного потока, на котором планируется применять полученные знания, рассматриваются производственные линии, выпускающие продукцию на растительной основе. В дальнейшем специалисты предприятия продолжат тиражировать опыт и на другие участки производства. 
— Участие в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика» открывает перед нашей компанией дополнительные возможности для дальнейшего развития и роста, — говорит первый вице-президент по производству Иван Самохин. —  Внедрение принципов бережливого производства позволит добиться высокой результативности, оптимизировать производственные процессы и повысить производственную культуру. 
Для справки. В Волгоградской области продолжается работа по развитию системы бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».  Уже 77 компаний стали его участниками и получают системные меры и адресную поддержку, увеличивая производительности труда на 5% ежегодно.
Фото: Сады Придонья
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