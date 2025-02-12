Общество

В Волгограде провалившийся в яму штукатур отсудил компенсацию

Общество 12.02.2025 14:05
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12.02.2025 14:05


Ворошиловский районный суд Волгограда встал на защиту штукатура, который пострадал по вине работодателя во время строительных работ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районный суд, в результате падения в яму мужчина получил переломы ребер. 

Установлено, что в августе 2023 года во время работ фирмы ООО «Конструктив» на стройплощадке одного из объектов отсутствовало освещение. В потемках работник не увидел западни и при падении в яму ударился грудью о ее металлический край. Уточняется, что углубление никак не было огорожено. В результате падения мужчина был госпитализирован в больницу, а после проходил амбулаторное лечение. 

По данному факту работодателем был составлен акт, в котором инцидент был оформлен как несчастный случай. В нем также было отражено, что работник во время перемещения по площадке смотрел в телефон, в связи с чем не заметил яму и провалился. Помимо этого в документе было указано, что в результате падения работник получил лишь ссадины и царапины, скрыв подробности о переломах. 

Не согласившись с актом, мужчина обратился с жалобой в региональную Гострудинспекцию, которая и обязала работодателя составить новый акт. Свежий документ был составлен, но также с нарушениями. 

- Основной причиной несчастного случая явилось неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно ненадлежащее закрытие смотровой ямы деревянным щитом, который не был закреплен на месте и сместился при неоднократном проходе через него. Кроме того, в заключении государственного инспектора труда отражено, что по итогам дополнительного расследования факт того, что истец перед происшедшим пользовался телефоном, своего подтверждения не нашел, - добавили в пресс-службе Ворошиловского суда. 

Теперь решением суда ООО «Конструктив» обязали составить акт с достоверными данными, а также выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 25 тысяч рублей. 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Фото: архив V102.RU

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