Пассажир поезда Волгоград-Москва отсидит сутки за мат на весь вагон

Городской суд Фролово Волгоградской области назначил административное наказание жителю города Волоколамска за мелкое хулиганство в междугороднем поезде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, ему назначено наказание в виде административного ареста на 1 сутки.

Установлено, что 10 февраля этого года пассажир поезда «Волгоград-Москва» выражался в вагоне грубой нецензурной бранью. Замечание других пассажиров не остановили хулигана.

В связи с этим в отношении гражданина полицейскими на станции Арчеда был составлен протокол об административном правонарушении. Свою вину мужчина полностью признал.

Постановление в законную силу не вступило.