Митинг в память о Маршале Победы Василии Чуйкове прошел в Волгограде





В Центральном районе Волгограда 12 февраля красные гвоздики легли на постамент памятника Маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову. На улице, названной в честь легендарного военачальника, отстоявшего Сталинград, прошел торжественный митинг по случаю 125-летия со Дня его рождения.

Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие представители власти, общественных организаций, а также внук Маршала Победы.

В числе тех, кто сегодня утром возложил цветы к памятнику Чуйкову были также почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Федорович Староватых, а также внук Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна – Иван.





Отметим, что возложение цветов сегодня в полдень состоялось и на Мамаевом кургане, где покоится дважды Героя Советского Союза Василий Чуйков. Напомним, что Василий Иванович стал единственным Маршалом Советского Союза, который завещал похоронить его не в Москве у Кремлевской стены, а в одной братской могиле с солдатами.





Напомним, в день 125-летия легендарного военачальника корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с завотделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светланой Аргасцевой и внучкой Маршала Победы Екатериной и собрали малоизвестные факты из его жизни.

























Фото: Геннадия Гуляева / ИА «Высота 102»