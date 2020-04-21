«Пока анализируем ситуацию»: власти Волгоградской области думают о закрытии некоторых районов из-за коронавируса





Региональные власти пока изучают ситуацию в некоторых районах Заволжья, где зафиксировано большое количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также – летальные случаи, на предмет возможного ограничения въезда и выезда. Речь идет о Палласовском районе, где на вчерашний день было зарегистрировано более 20 случаев, и Николаевском районе, где от COVID-19 скончался 39-летний сельхозрабочий.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева заявляла на брифинге, что речь о закрытии въезда на территорию Палласовского района не идет. Между тем, накануне на заседании оперативного штаба этого муниципального образования были приняты решения об ужесточении контроля главами сельских поселений за приезжающими в район и о необходимости соблюдения ими и членами их семей режима самоизоляции. Также было решено усилить патрулирование территории с целью выявления нарушителей этого режима.



