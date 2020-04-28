Здравоохранение

Капитал Медстрах: мифы и правда о коронавирусе

Здравоохранение 28.04.2020 10:41 Новости компаний
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28.04.2020 10:41 Новости компаний



В условиях особых государственных мер, которые развертываются во всех регионах страны  и направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции появляется и  огромное количество ложной информации о коронавирусе. 
Сотрудники Капитал Медицинское Страхование  делятся  с читателями ИА «Высота 102» информацией  о самых распространенных мифах и рассказывают, как обезопасить себя и близких.

О ВИРУСЕ
Коронавирус – это респираторный вирус, да-да, всем знакомый нам ОРВИ. Просто это новый его тип, COVID-19 (собственно цифра "19" это порядковый номер такого типа вирусов). Источниками всех аналогичных вирусов/гриппов, являются дикие животные. И этот не тоже исключение –  на сегодня ученые считают, что он пришел к нам от летучих мышей. 
Такие вирусы появляются и мутируют каждый год. А особому вниманию и мерам безопасности вирус обязан повышенными осложнениями. Самое опасное и тяжелое осложнение, как и у гриппа – пневмония.
Факт №1
Вирус передается всего 2-мя путями: воздушно-капельным путем и контактным. 
Это значит, что только одни маски не спасут от заражения, так как вирус передается и через слизистые оболочки. То есть, можно заразиться,  просто потерев глаза или нос руками. Заразиться можно и через предмет, с которым контактировал больной. Например, выпили из одной кружки или через денежные купюры.
Факт №2
Так как вирус новый и ни у кого еще нет иммунитета – заразиться им могут практически все. Как и гриппом, который мутирует каждый год.  Просто у кого-то болезнь будет протекать легко и может обойтись насморком или легким недомоганием, а у кого-то симптомы будут серьезнее. В особой группе риска – пожилые люди, в возрасте старше 60-ти лет.
Те, кто уже переболел (а вы даже можете не подозревать,  что уже переболели коронавирусом) – приобретают иммунную защиту и, таким образом, формируют как бы барьер, который препятствует дальнейшему распространению заболевания.
Но на создание такого естественного барьера, может уйти 1,5-2 года и за это время может переболеть большая часть населения.
Поэтому сейчас все карантинные меры направлены только на одно – избежание быстрого массового заражения, когда одновременно могут заболеть столько человек, что не хватит лекарств, врачей и мест в больницах.

МИФЫ
Из-за паники вокруг коронавируса  появилась куча ложной информации, слухов и мифов. Давайте развеем самые популярные из них.

Домашние животные
Как уже писали выше, вирус передается воздушно-капельным путем,  через людей. От кошек и собак вы не заразитесь, они не переносят этот тип вируса (источник – Всемирная организация здравоохранения, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses).

Вирус погибает при высокой/низкой температуре
Ходит миф, что в жарких странах вируса нет,  и он погибает при жаре или холоде. Вирус передается при любой погоде (источник – Всемирная организация здравоохранения), поэтому не пытайтесь сидеть в бане целыми днями или переохлаждаться – от вируса это не спасет, а вы только навредите своему здоровью.

Комары и прочие насекомые
Еще раз уточним, коронавирус относится к вирусам типа ОРВИ (грипп, простуда и вот это все). Такие вирусы не передаются через укусы комаров и других кровососущих (источник – Всемирная организация здравоохранения). Поэтому без необходимости не злоупотребляйте средствами от комаров, можно заработать аллергию.

Посылки из Китая
Один из топовых мифов: через посылки с AliExpress можно заразиться, они же с родины очага заболевания.
На самом деле нет. Дело в том, что вне организма человека и на твердых поверхностях вирус живет недолго. Потому что для воспроизведения вирусу необходимо  быстро проникнуть в клетки чужого организма – организма хозяина. А сколько идет посылка из Китая? С такой же вероятностью можно заразиться и через кнопки в лифте вашего подъезда.

Народная медицина
Ну все же знают: чеснок, лимон и чай с малиной – наше все, спасет от любых болезней.
 
Да, чеснок обладает противомикробными свойствами. НО! Чтобы свойства начали действовать, нужна такая концентрация, которая содержится в 600 граммах чеснока. То есть, нужно за раз съесть такой объем и только тогда возможен какой-то положительный эффект.
Но от заражения коронавирусом это, скорее всего, никак не поможет и, тем более, не вылечит, если уже заболели (источник – Всемирная организация здравоохранения), Хотя, нет, временно спасёт от заражения – если съедите столько чеснока, к вам никто не сможет подойти ближе чем на 50 метров, а значит и заразить. 
Ну, а если серьезно, такие дозы чеснока не надо даже пробовать употреблять  – подорвете здоровье ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) от такой убойной дозы.
То же самое и с любой другой народной медициной – если вам так спокойней, используйте, но не злоупотребляйте. Эффекта не получите, а вот нанести вред можете вполне.

Еще мифы о самолечении:
Промывание носа солевым раствором поможет не заразиться. 
 Нет, не поможет. Облегчить симптомы с насморком при простуде – да. А вирусу вода с солью не страшны.
Полоскание рта специальным средством – ополаскивателем (это вот то,  что продается в дополнение к зубной пасте). 
 Это тоже не спасет от вируса. Но поможет в дополнительном уходе за полостью рта .
Буду чаще пить кипяток/горячий чай, это убьет вирус на слизистой в горле и во рту. 
 Нет, тоже мимо. Только травмируете слизистую кипятком и сделаете еще хуже.
Нетрадиционные мифы или еще пару мифов от "знатоков":
 Электрические сушители уничтожают вирус.  
Как уже писали выше – температура не работает. Лучше чаще мойте руки с мылом.
 Распыление спирта и других химикатов на кожу/одежду полностью защищает от заражения вирусом. 
Подумайте, как это может помочь, если заразиться можно и через глаза и просто вдохнув воздух рядом с больным человеком? 
А такими методами можно навредить слизистой оболочке или испортить одежду. 
Обратите внимание. Это не касается кожных антисептиков на спиртовой основе для рук (это такие маленькие бутылочки с густой прозрачной жидкостью). Они вполне себе эффективны, когда нет возможности помыть руки с мылом. 

Надеемся, статья была для вас полезной.
Страховые представители ООО "Капитал МС" всегда на связи с вами:
8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный из любого региона РФ.
Не болейте!

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