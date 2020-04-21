



Еще одна лаборатория по тестированию жителей региона на коронавирус появится в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, сейчас эта лаборатория проходит все необходимые процедуры на подготовительном этапе. Находиться она будет в ведении комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, в регионе уже действуют 6 лабораторий, из которых две – частные. Ими проведено уже более 15 тысяч исследований на коронавирус.

Напомним, в регионе по состоянию на 20 апреля выявлено 111 случаев COVID-19, один человек скончался.



