



291 человек с пневмонией находится на лечении в инфекционных госпиталях Волгоградской области. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, у 23 пациентов подозревают коронавирус. Семеро, из которых двое с COVID-2019 и 5 с пневмонией, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день в Волгоградской области коронавирус подтвержден у 111 граждан. За минувшие выходные прирост составил 49 человек. В стационарах с инфекцией остаются 85 человек, остальные выздоровели. В стационарах всего находится 429 пациентов, из которых 13 детей. Под амбулаторным наблюдением - 1521 человек.

По словам главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, показатель заболеваемости в регионе составляет 4,3 на 100 тысяч человек. В тяжелой форме переносят вирус только 2,7% коронавирусных больных.



