Общество

Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономики

Общество 18.04.2020 16:42
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18.04.2020 16:42


В правительстве РФ расширили список наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики. Изменения внесены в соответствующее постановление кабмина, сообщает ИА «Высота 102».  В частности, в разделе "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий, в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

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