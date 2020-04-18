Общество 18.04.2020 16:42
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18.04.2020 16:42
В правительстве РФ расширили список наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики. Изменения внесены в соответствующее постановление кабмина, сообщает ИА «Высота 102». В частности, в разделе "Культура, организация досуга и развлечений" добавилась деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий, в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
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