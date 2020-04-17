Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошельками

Борьба с коррупцией 17.04.2020 19:04
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17.04.2020 19:04
Сегодня Волгоградская областная дума опубликовала декларации депутатов, прошедших в регпарламент в сентябре 2019 года. Как сообщает ИА "Высота 102", на что и как живут показали все народные избранники - которые стали депутатами впервые или снова получили заветный мандат.
Депутат - справоросс Самвел Аветисян задекларировал за 2019 год 23,7 миллиона рублей. В прошлом году Аветисян еще возглавлял ООО "Пивоваренный дом Буржуй". У депутата в индивидуальной собственности 4 земельных участка и три жилых дома площадью 461; 155,5 и 149,8 квадратных метра, одна квартира, 10 нежилых помещений и 6 автомобилей - БМВ X5 XDRIVE30D; ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ; БМВ X5 XDRIVE30D; ФИАТ ДУКАТО; РЕФРИЖЕРАТОР 47508А и изотермический фургон АФ-47434А. В общедолевой собственности у состоятельного депутата еще один жилой дом и земельный участок. Все имущество находится на территории Российской Федерации. Не бедствует и супруга Самвела Аветисяна. Ее годовой доход составил более 3,5 миллиона рублей. Она владеет двумя автомобилями ВАЗ LADA PS015 L LADA LARGUS и ХИНА 37630А. У нее в безвозмездном пользовании 8 нежилых помещений и жилой дом площадью 205,8 кв.м.
Спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин оказался "поклонником" немецкого автопрома. У него в собственности автомобиль марки МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 350 4Matik. Годовой доход самого влиятельного в этом созыве депутата составил чуть более 4 миллионов рублей. Уроженец села Завязка Киквидзенского района Волгоградской области, который в прошлом был и главой этого района, является владельцем 8 земельных участков на праве индивидуальной и общедолевой собственности. У спикера облдумы есть личный жилой дом площадью 115,5 кв.м., а также квартира 97,7 квадратов и земельный участок в безвозмездном пользовании. Супруга Александра Блошкина в 2019 году задекларировала доход в размере 211 тысяч рублей. Она владеет квартирой и земельным участком площадью 148000 кв.м., которыми пользуется ее супруг.
Коммунист и депутат со стажем Алексей Буров отчитался о доходе в 2,3 миллиона рублей. Его декларация за 2019 год не претерпела существенных изменений с 2018 года. У члена КПРФ по-прежнему в индивидуальной собственности земельный участок площадью 839 кв.м., жилой дом размером 105,4 кв.м., два нежилых помещения, гараж 26 кв.м., автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.0 COLOMBIA и 1/3 доли в автопарковке. С супругой, которая задекларировала 221 тысячу рублей, они совместно владеют квартирой площадью 133,2 кв.м.
Новоиспеченный депутат Волгоградской областной думы Алексей Голубев при солидном доходе в 14,5 миллиона рублей за душой особо ничего не имеет. Из собственности у него лишь 1/3 небольшой квартирки. А апартаментами супруги площадью более 170 кв.м. он лишь пользуется. При этом жена Алексея Голубева задекларировала доход всего-то в 395 тысяч рублей. Но это не помешало ей иметь в собственности три земельных участка и дом.
Алексей Волоцков опубликовал доход за прошлый год всего в 715 тысяч рублей. У нового депутата облдумы есть две квартиры и «Фольксваген Туарег». У его супруги недвижимости побольше – земельный участок, дом, квартира, а также иномарка «Кио Рио». Ее доход за прошлый год составил чуть меньшую сумму, чем у мужа – 620 тысяч рублей.
Имущество депутата Владимира Ефимова и его семьи побогаче. Сам депутат задекларировал около 2,8 миллиона рублей дохода, у него в собственности два земельных участка, дом, две квартиры и еще половина одной квартиры, гараж, престижная иномарка «Тойота Ланд Крузер», гидроцикл Ямаха, по мелочи прицепы. Его супруга показала нулевой доход. Зато у нее есть 3 земельных участка, 2 дома и «Инфинити QX70».
Коллега Бурова по фракции КПРФ - Владимир Иванов задекларировал скромный годовой доход в 297,9 тысячи рублей. У этого коммуниста нет ничего, кроме квартиры в 82,4 квадрата в безвозмездном пользовании. Супруга Владимира Иванова отчиталась о доходе в 114,9 тысячи рублей.
Иванов Павел оказался гораздо богаче своего однофамильца. У почетного нефтяника, депутата-единоросса годовой доход составил 9,5 миллиона рублей. У него в собственности земельный участок, квартира, гараж и три автомобиля - ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ; ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ и УАЗ, а также гидроцикл "Yamaha", две мотолодки и три прицепа к легковому транспорту. У супругов Ивановых в совместной собственности жилой дом площадью 133,2 кв.м.
Лидер волгоградских справороссов Дмитрий Калашников задекларировал 2,7 миллиона рублей дохода за 2019 год. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в облдуме является владельцем земельного участка площадью 910 кв.м. и жилого дома в 294,5 кв.м. передвигается депутат на LEXUS RX 350. Отметим, что по сравнению с 2018 годом существенных изменений его декларация не претерпела.
Евгений Кареликов, представляющий в облдуме партию пенсионеров, получил доход за прошлый год в размере 1,5 миллиона рублей. Из недвижимости у народного избранника доля в земельном участке и доля в доме, зато нежилое помещение в сорок квадратов принадлежит только ему. Из транспортных средств у нардепа – «Мерседес Бенц Е200». Жена разрешает ему пользоваться ее домом площадью почти в 139 квадратных метров, а доход у нее – полмиллиона рублей и земельный участок почти в 400 квадратов.
У Бориса Короткова при доходе в 2,4 миллиона рублей из недвижимости ничего нет, он пользуется чужой квартирой и ездит на «Субару». Жена депутата опубликовала сведения о доходе в 172 тысячи рублей, но имущество ее посолиднее – 2 земельных участка, дом площадью почти 500 квадратных метров, два земельных участка и квартира.
А вот его однофамилец Станислав более удачливый депутат. Его доход за 2019 год составил 107 миллионов рублей. Станислав Коротков имеет в собственности дом площадью под 700 квадратных метров, 2 больших земельных участка, 3 квартиры, долю в двух гаражах и машиноместо, а также долю в 17 нежилых помещениях. Жена депутата задекларировала доход в 1,1 миллиона рублей. Она является собственницей квартиры и двух авто «Мерседес-Бенц GLC 300 D 4MATIC» и ВАЗ 2107.
Единоросс Дмитрий Крикунов, имеющий степень бакалавра коммерции, отчитался о доходе в 14,4 миллиона рублей. У уроженца Камышина в собственности 5 земельных участков, два жилых дома, гараж и 5 автомобилей: Toyota Camry, Lexus LS600H, Toyota Land Cruiser 105, MERSEDES-BENZ GLS5000 4MATIC и ГАЗ 21, а еще прицеп СЗАП 9327.
У заместителя руководителя фракции ЛДПР в Волгоградской областной думы Александра Кузьмина доход оказался больше, чем у коллеги-единоросса - 18,6 миллиона рублей. В собственности этого депутата 12 земельных участков, два жилых дома, 16 нежилых зданий и 4 сооружения, некий объект незавершенного строительства и нежилое помещение. В автопарке члена ЛДПР несколько авто: ВАЗ 11113, ГАЗ 3302, МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО, БМВ 730DXDRIVE и автопогрузчик TOYOTA 62-8FD15.
Руководитель фракции ЛДПР Алексей Логинов задекларировал 1,6 миллиона рублей за 2019 год. У любителя стильной и брендовой одежды в собственности только небольшой домик площадью 25 квадратных метров и автомобиль НИССАН X-TRAIL. Зато в безвозмездном пользовании у депутата Логинова земельный участок в 566 кв.м., квартира по договору социального найма площадью 55 квадратов и служебная квартира площадью 49 кв.м. Супруга Алексея Логинова отчиталась о 492 тысячах дохода.
Новый депутат облдумы Евгений Пыльнев задекларировал доход за прошлый год в размере 872 тысячи рублей. В собственности у бывшего депутата Волжской гордумы 2 земельных участка, дом площадью почти в 400 квадратов и доля в квартире. Из транспортных средств Евгению Пыльневу принадлежит «HYUNDAY GRAND STAREX».
Его жена получила доход всего в размере 244 тысяч рублей, а из недвижимости у нее лишь доли в двух квартирах.
Экс-депутат Волгоградской гордумы Алексей Рыгин в прошлом году задекларировал доход в размере 1,5 миллиона рублей. Он обладает долями в двух квартирах и имеет престижную иномарку – «Ауди А6». Доход его супруги весьма скромен – всего 90 тысяч рублей. Она имеет квартиру в совместной собственности и бюджетную иомарку.
Недвижимости в виде домов, квартир и участков нет ни у депутата областной думы Михаила Струка, ни у его жены. Супруги пользуются большим домом, жена имеет еще и квартиру в пользовании, а также «Лексус RX300». Хотя доходы супругов немаленькие. Так, Михаил Струк задекларировал доход в размере 18,8 миллиона рублей, а его жена – 2,2 миллиона рублей.
Крайне трепетно относящийся к своему достоинству депутат Руслан Шарифов в 2019 году отметился скромным на фоне некоторых коллег доходом - всего 5 миллионов 883 с небольшим тысячи рублей. В списке недвижимого имущества председателя парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности - 9 земельных участков в совместной и долевой собственности общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Руслан Вагитович также владеет авто МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 4MATIC. В индивидуальной собственности у депутата жилой дом в 502,9 кв.м. Супруга Руслана Шарифова задекларировала годовой доход в размере около 477 тысяч рублей.
Прошлый 2019 год был явно успешным для бывшего заместителя губернатора, а ныне депутата и ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России Владимира Шкарина. Если в 2018 году его задекларированный доход на высоком посту в администрации региона был 3,3 млн рублей, то в 2019-м он составил уже 18,6 миллиона. В декларации отмечается, что сумма сложилась из доходов, полученных от продажи квартиры и накоплений за предыдущие годы. В собственности ректора квартира площадью 182,3 кв.м. и маленькое нежилое помещение в 1,6 кв.м. Личного автотранспорта у ректора медицинского вуза нет. Супруга Владимира Шкарина также автотранспортом не владеет.
Первый заместитель председателя Волгоградской облдумы, единоросс Сергей Булгаков отчитался о доходе в 2,9 миллиона рублей. У него в собственности нет машин, земельных участков и квартир, а только единственный автомобиль Volvo XC 60. Депутат безвозмездно пользуется жилым домом и земельным участком, которые принадлежат его супруге.
Для депутата-единоросса Юрия Марамыгина регпарламент – всего лишь общественная нагрузка. Солидный доход ему приносит работа генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград». За прошлый год нардеп задекларировал свыше 23 млн рублей заработка. Он владеет квартирой площадью в 150 кв.м и авто «Volkswagen Touareg». Супруга Марамыгина заработала в 2019 году «символический» миллион рублей.
17,2 млн рублей - такой годовой доход у коммуниста, индивидуального предпринимателя Валерия Могильного. Во владении у депутата 31 земельный участок, семь нежилых объектов, три дома, четыре легковых автомобиля, три грузовика и 15 единиц сельхозтехники.
Член фракции «Единая Россия» Александр Осипов показал доход в сумме 2,3 млн рублей. Изменений в списке имущества за последний год у народного избранника не произошло. Он по-прежнему – хозяин дачного дома и участка под ним, а также доли в квартире площадью 56 квадратных метров и внедорожника «Nissan».
У представителя партии власти Андрея Таева годовой доход равнее 3,1 млн рублей. На момент избрания в облдуму осенью прошлого года он возглавлял муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет». Депутат владеет долей в квартире площадью 57 кв.м и респектабельным автомобилем «LEXUS LX450D».
Директор ООО «ВолгоПромвентиляция» Денис Хлыбов задекларировал доход в сумме почти 3 млн рублей. У него в собственности два земельных участка и небольшой домик.
Управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков благодаря ударному труду заработал в 2019 году 40,3 млн рублей. Из недвижимости у депутата имеется одна просторная квартира площадью около 150 кв.м. Транспортное средство тоже одно – и это не машина, а мотовездеход «YAMAHA».
Доход коммуниста Евгения Шаманаева в 2019 году составил почти 9 миллионов рублей. Кроме того, председатель парламентской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции является счастливым обладателем прицепа-цистерны ТУ11Б.
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