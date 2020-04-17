Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошельками





Сегодня Волгоградская областная дума опубликовала декларации депутатов, прошедших в регпарламент в сентябре 2019 года. Как сообщает ИА "Высота 102", на что и как живут показали все народные избранники - которые стали депутатами впервые или снова получили заветный мандат.





Депутат - справоросс Самвел Аветисян задекларировал за 2019 год 23,7 миллиона рублей. В прошлом году Аветисян еще возглавлял ООО "Пивоваренный дом Буржуй". У депутата в индивидуальной собственности 4 земельных участка и три жилых дома площадью 461; 155,5 и 149,8 квадратных метра, одна квартира, 10 нежилых помещений и 6 автомобилей - БМВ X5 XDRIVE30D; ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ; БМВ X5 XDRIVE30D; ФИАТ ДУКАТО; РЕФРИЖЕРАТОР 47508А и изотермический фургон АФ-47434А. В общедолевой собственности у состоятельного депутата еще один жилой дом и земельный участок. Все имущество находится на территории Российской Федерации. Не бедствует и супруга Самвела Аветисяна. Ее годовой доход составил более 3,5 миллиона рублей. Она владеет двумя автомобилями ВАЗ LADA PS015 L LADA LARGUS и ХИНА 37630А. У нее в безвозмездном пользовании 8 нежилых помещений и жилой дом площадью 205,8 кв.м.





Спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин оказался "поклонником" немецкого автопрома. У него в собственности автомобиль марки МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 350 4Matik. Годовой доход самого влиятельного в этом созыве депутата составил чуть более 4 миллионов рублей. Уроженец села Завязка Киквидзенского района Волгоградской области, который в прошлом был и главой этого района, является владельцем 8 земельных участков на праве индивидуальной и общедолевой собственности. У спикера облдумы есть личный жилой дом площадью 115,5 кв.м., а также квартира 97,7 квадратов и земельный участок в безвозмездном пользовании. Супруга Александра Блошкина в 2019 году задекларировала доход в размере 211 тысяч рублей. Она владеет квартирой и земельным участком площадью 148000 кв.м., которыми пользуется ее супруг.

Коммунист и депутат со стажем Алексей Буров отчитался о доходе в 2,3 миллиона рублей. Его декларация за 2019 год не претерпела существенных изменений с 2018 года. У члена КПРФ по-прежнему в индивидуальной собственности земельный участок площадью 839 кв.м., жилой дом размером 105,4 кв.м., два нежилых помещения, гараж 26 кв.м., автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.0 COLOMBIA и 1/3 доли в автопарковке. С супругой, которая задекларировала 221 тысячу рублей, они совместно владеют квартирой площадью 133,2 кв.м.

Новоиспеченный депутат Волгоградской областной думы Алексей Голубев при солидном доходе в 14,5 миллиона рублей за душой особо ничего не имеет. Из собственности у него лишь 1/3 небольшой квартирки. А апартаментами супруги площадью более 170 кв.м. он лишь пользуется. При этом жена Алексея Голубева задекларировала доход всего-то в 395 тысяч рублей. Но это не помешало ей иметь в собственности три земельных участка и дом.

Алексей Волоцков опубликовал доход за прошлый год всего в 715 тысяч рублей. У нового депутата облдумы есть две квартиры и «Фольксваген Туарег». У его супруги недвижимости побольше – земельный участок, дом, квартира, а также иномарка «Кио Рио». Ее доход за прошлый год составил чуть меньшую сумму, чем у мужа – 620 тысяч рублей. Имущество депутата Владимира Ефимова и его семьи побогаче. Сам депутат задекларировал около 2,8 миллиона рублей дохода, у него в собственности два земельных участка, дом, две квартиры и еще половина одной квартиры, гараж, престижная иномарка «Тойота Ланд Крузер», гидроцикл Ямаха, по мелочи прицепы. Его супруга показала нулевой доход. Зато у нее есть 3 земельных участка, 2 дома и «Инфинити QX70».

Коллега Бурова по фракции КПРФ - Владимир Иванов задекларировал скромный годовой доход в 297,9 тысячи рублей. У этого коммуниста нет ничего, кроме квартиры в 82,4 квадрата в безвозмездном пользовании. Супруга Владимира Иванова отчиталась о доходе в 114,9 тысячи рублей. Иванов Павел оказался гораздо богаче своего однофамильца. У почетного нефтяника, депутата-единоросса годовой доход составил 9,5 миллиона рублей. У него в собственности земельный участок, квартира, гараж и три автомобиля - ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ; ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ и УАЗ, а также гидроцикл "Yamaha", две мотолодки и три прицепа к легковому транспорту. У супругов Ивановых в совместной собственности жилой дом площадью 133,2 кв.м.

Лидер волгоградских справороссов Дмитрий Калашников задекларировал 2,7 миллиона рублей дохода за 2019 год. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в облдуме является владельцем земельного участка площадью 910 кв.м. и жилого дома в 294,5 кв.м. передвигается депутат на LEXUS RX 350. Отметим, что по сравнению с 2018 годом существенных изменений его декларация не претерпела.

Евгений Кареликов, представляющий в облдуме партию пенсионеров, получил доход за прошлый год в размере 1,5 миллиона рублей. Из недвижимости у народного избранника доля в земельном участке и доля в доме, зато нежилое помещение в сорок квадратов принадлежит только ему. Из транспортных средств у нардепа – «Мерседес Бенц Е200». Жена разрешает ему пользоваться ее домом площадью почти в 139 квадратных метров, а доход у нее – полмиллиона рублей и земельный участок почти в 400 квадратов. У Бориса Короткова при доходе в 2,4 миллиона рублей из недвижимости ничего нет, он пользуется чужой квартирой и ездит на «Субару». Жена депутата опубликовала сведения о доходе в 172 тысячи рублей, но имущество ее посолиднее – 2 земельных участка, дом площадью почти 500 квадратных метров, два земельных участка и квартира.

А вот его однофамилец Станислав более удачливый депутат. Его доход за 2019 год составил 107 миллионов рублей. Станислав Коротков имеет в собственности дом площадью под 700 квадратных метров, 2 больших земельных участка, 3 квартиры, долю в двух гаражах и машиноместо, а также долю в 17 нежилых помещениях. Жена депутата задекларировала доход в 1,1 миллиона рублей. Она является собственницей квартиры и двух авто «Мерседес-Бенц GLC 300 D 4MATIC» и ВАЗ 2107.