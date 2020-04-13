Федеральные новости

Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из Волгограда

Федеральные новости 13.04.2020 11:53
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13.04.2020 11:53


Несколько сообщений и видеоматериалов с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе из Волгограда, потребовала заблокировать Генеральная прокуратура РФ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, рассмотрены материалы надзорных органов республики Башкортостан, Волгоградской области, республики Северная Осетия – Алания и Свердловской области о распространении в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнедеятельности.
Отмечается, что выявленные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям. 
Так, по данным Генпрокуратуры, на видеосервисе Youtube размещен ролик, где автор сообщает о том, что в Волгограде якобы "в 15 больнице в "Сарепте" умерло 100 человек от коронавируса, это скрывается".
На самом деле в Волгоградской области, по официальным данным, умерших от коронавирусной инфекции не имеется, отмечает Генпрокуратура.
На этом же видеосервисе в двух видеообращениях автор отрицает наличие коронавирусной инфекции. Происходящее (режим изоляции) называет "истерией, запугиванием людей о тысячах умерших, которых никто не показывает". Эта информация также является фейком.
Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

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