Федеральные новости 13.04.2020 11:53
0
13.04.2020 11:53
Несколько сообщений и видеоматериалов с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе из Волгограда, потребовала заблокировать Генеральная прокуратура РФ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, рассмотрены материалы надзорных органов республики Башкортостан, Волгоградской области, республики Северная Осетия – Алания и Свердловской области о распространении в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнедеятельности.
Отмечается, что выявленные публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям.
Так, по данным Генпрокуратуры, на видеосервисе Youtube размещен ролик, где автор сообщает о том, что в Волгограде якобы "в 15 больнице в "Сарепте" умерло 100 человек от коронавируса, это скрывается".
На самом деле в Волгоградской области, по официальным данным, умерших от коронавирусной инфекции не имеется, отмечает Генпрокуратура.
На этом же видеосервисе в двух видеообращениях автор отрицает наличие коронавирусной инфекции. Происходящее (режим изоляции) называет "истерией, запугиванием людей о тысячах умерших, которых никто не показывает". Эта информация также является фейком.
Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
Реклама
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублей13.04.2020 12:23
Федеральные новости 13.04.2020 12:23
Правительство РФ выделило миллиард на глобальный ремонт цирка в Волгограде09.04.2020 20:27
Федеральные новости 09.04.2020 20:27
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФ08.04.2020 17:39
Федеральные новости 08.04.2020 17:39
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработных08.04.2020 17:34
Федеральные новости 08.04.2020 17:34
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-1908.04.2020 16:55
Федеральные новости 08.04.2020 16:55
Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников07.04.2020 16:40
Федеральные новости 07.04.2020 16:40
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧС07.04.2020 10:26
Федеральные новости 07.04.2020 10:26
Полицейским пообещали доплаты за сверхурочные из-за коронавируса06.04.2020 16:34
Федеральные новости 06.04.2020 16:34
Строительство инфекционного центра в Волгограде контролируют из космоса06.04.2020 15:55
Федеральные новости 06.04.2020 15:55
Правительство РФ перечислило волгоградским медикам почти 100 миллионов рублей за лечение пациентов с COVID-201903.04.2020 17:27
Федеральные новости 03.04.2020 17:27
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля02.04.2020 18:01
Федеральные новости 02.04.2020 18:01
В Южном федеральном округе зафиксировано 69 заболевших COVID-1902.04.2020 15:09
Федеральные новости 02.04.2020 15:09
Стремительный рост: в Москве больше 1 тыс человек заболели коронавирусом29.03.2020 12:14
Федеральные новости 29.03.2020 12:14
Границы на замке: Россия уходит на самоизоляцию28.03.2020 18:42
Федеральные новости 28.03.2020 18:42
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центр26.03.2020 13:51
Федеральные новости 26.03.2020 13:51
Реклама