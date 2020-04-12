В Волгограде ветеринары заплатят за моральный вред коту Степану

Расследования 12.04.2020 18:28
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12.04.2020 18:28
Компенсацию морального вреда, штраф и почтовые расходы взыскала с ветеринаров жительница Волгограда за хамство и безразличное отношение к ее питомцу – коту по кличке Стёпа. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно решению Дзержинского районного суда ГБУ Волгоградской области «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» выплатит хозяйке кота в общей сложности чуть более 4,5 тысячи рублей.
Волгоградка обратилась в суд после посещения ветеринарной станции, где, по словам женщины, нанесли моральный вред не только ей, но и её питомцу. Она сообщила, что примерно в 18:45 она обратилась в «Волгоградскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных» за медицинской помощью своему коту. Одетые в верхнюю одежду врачи уверяли, что станция не работает. Женщина просила осмотреть животное, так как до закрытия оставалось еще 15 минут. Хозяйка питомца заявила, что ветеринары предложили женщине самой взвесить питомца, а затем, не уточнив возраст животного, не помыв руки, прямо в верхней одежде, раздраженно и с безразличием предложили вколоть коту гормоны. Женщина решила отказаться от такой услуги и написать на врачей жалобу. Некий мужчина, который отказался представиться, вступил с ней в словесную перепалку. Хозяйка питомца записала все на сотовый телефон.
По ее мнению, сотрудники станции нарушили нормы врачебной этики, ее право на уважительное и гуманное отношение при оказании медицинской помощи животному.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что факт нарушения прав потребителя в данной ситуации подтвержден. Согласно материалам служебной проверки по жалобе клиентки, был установлен факт нарушения норм трудовой дисциплины. Ветеринарные врачи были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Ветеринарную услугу, по мнению суда, жительнице Волгограда не оказали по вине работников учреждения. Представители «Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных» не доказали суду, что не имели возможности при правильной организации лечебного процесса в оставшееся рабочее время оказать животному необходимую и своевременную помощь.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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