Мэрия Волгограда готовит список «разрешенных» предприятий





Администрация Волгограда готовит список предпринимателей, которые смогут возобновить свою работу. Как сообщает ИА «Высота 102», для включения в список коммерсантам необходимо заполнить форму, размещенную на сайте администрации

В анкете следует указать причину, по которой организация должна начать работу. Основания должны соответствовать требованиям, изложенным в двух документах. Это Указ президента России №239 от 2 апреля о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса и постановление губернатора Волгоградской области от 9 апреля № 197-П об организациях, деятельность которых не приостанавливается. При заполнении формы также требуется сообщить о возможности выполнения санитарно-эпидемиологических норм. Полный перечень всех предприятий будет опубликован на сайте администрации города.

Включение в список позволяет предпринимателям быть уверенными в том, что они продолжают деятельность на законных основаниях, а также дает возможность их сотрудникам беспрепятственно передвигаться по городу к месту работы и обратно при наличии соответствующих справок от работодателя.

Получить дополнительные разъяснения о том, включена ли организация в перечень разрешенных отраслей и видов деятельности, а также задать вопросы по заполнению формы, можно по телефону «горячей линии» - 8(8442) 39 - 69 - 69.

Перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу, изложен в постановлении губернатора региона №197-П. Полномочия сформировать списки организаций получили органы местного самоуправления.

В мэрии добавили, что данное решение касается только тех предприятий, которые не попадают под ограничения, ранее определенные постановлением от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Список организаций, которые не будут работать до 1 мая 2020 года:

• Места массового скопления людей (парки, скверы).

• Ночные клубы.

• Дискотеки.

• Кинотеатры.

• Кинозалы.

• Детские игровые комнаты.

• Детские развлекательные центры.

• Развлекательные и досуговые заведения.

• Многофункциональные центры, за исключением оказания услуг, которые без личного присутствия получить нельзя. Принимать волгоградцев будут только по предварительной записи.

• Стоматологии, кроме оказания экстренной и неотложной помощи.

• Компании по предоставлению кальянов для курения в общественных местах.

• Объекты общепита.

• Рестораны.

• Кафе.

• Столовые.

• Буфеты.

• Закусочные.

• Предприятия питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Запрет не касается объектов общепита, осуществляющих организацию питания работников организаций.

По-прежнему закрыты:

• Объекты розничной торговли непродовольственными товарами, которые не реализуют товары первой необходимости. Им можно работать дистанционно с доставкой продукции на дом.

• Парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры.

• Кружки и секции, отменены мероприятия в центрах социального обслуживания населения.

• Библиотеки.

• Культурно-досуговые центры.

• Фотоателье.

• Мастерские по ремонту и изготовлению мебели.

• Мастерские по ремонту и изготовлению обуви.

• Мастерские по ремонту и пошиву одежду (кроме средств индивидуальной защиты).

• Организации, оказывающие услуги по прокату, крашению одежды.

• Пансионаты.

• Дома отдыха.

• Санатории.

• Санитарно-оздоровительные лагеря.

• Турбазы (кроме размещения командированных лиц).

• Детские сады, школы, вузы, ссузы, техникумы и прочие образовательные учреждения.

Кроме этого, запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.



