Российским компаниям предложили открывать депозиты в индийских рупиях





Уточняется, что средний и малый бизнес – участники внешнеэкономической деятельности получили возможность размещать средства в депозиты и неснижаемые остатки в индийских рупиях. Об этом сообщили в ВТБ.

– Мы фиксируем рост объемов торговли среднего и малого бизнеса с дружественными странами. На долю этих государств приходится более 80% оборота ВЭД, при этом Индия – одно из самых быстрорастущих направлений. За первое полугодие 2025 года количество счетов клиентов СМБ в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 года. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в банке, – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.

По ее словам, возможность размещать временно свободные средства в индийских рупиях должна стать для участников международной торговли дополнительным удобным инструментом управления своими финансами.

