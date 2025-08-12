Два торговых центра с парковками собираются построить в Волгограде

В Волгограде разработаны проекты строительства двух новых торговых объектов в Тракторозаводском и Кировском районах. Как сообщает V102.RU, оформленные пока еще на бумаге архитектурные концепции будущих магазинов вынесены на рассмотрение градостроительного совета администрации Волгограда, который пройдет 14 августа.





Так, согласно открытой информации, в Тракторозаводском районе новый торговый объект расположится на ул. Энтузиастов, 68 на земельном участке площадью 925 кв.м. рядом с ЖК «Мечта». Торговый объект будет двухэтажным с парковкой на 10 м/мест. Также здесь разместят две велопарковки вместимостью 4 м/места каждая.





В самом здании планируют разместить торговые залы и санузлы. Прилегающую к объекту территорию благоустроят. Заказчиком стройки выступает ИП Баранчук И.М.





Второй торговый объект появится в Кировском районе на ул. им. Никитина, 54б на участке площадью 3711 кв.м., который расположен фактически на пересечении с новой дорогой им. Евгения Рогова.

Проектом предусмотрено размещение здания магазина, организация подъезда к нему, устройство автопарковки на 35 автомобилей, погрузо-разгрузочной площадки, велопарковки на 11 мест и благоустройство прилегающей территории общего пользования.





Общая площадь объекта составит 1314,5 кв.м Торговая площадь - 978,5 кв.м. В одноэтажном здании запланированы несколько эвакуационных выходов, торговые зоны, санузлы и технические помещения.

Застройщиком объекта является ООО «Дельта».

Фото: визуализация проектов