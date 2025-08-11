Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в Волгограде





Жители Волгоградской области в первом полугодии 2025 года стали чаще обращаться в Банк России за защитой своих прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, за шесть месяцев число жалоб выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности волгоградцы направили в Банк России 2300 сообщений. При этом уточняется, что во втором квартале жалоб было меньше на 8%, чем в первом. Основное увеличение зафиксировано в банковском секторе – рост составил 18%.

– Жалобы чаще всего касались блокировки операций, счетов и банковских карт, а также приостановки дистанционного обслуживания. Банки принимают такие меры для борьбы с финансовым мошенничеством, – сообщили в пресс-службе.

По мнению заместителя управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрия Каменева, рост числа жалоб в банковском сегменте, особенно на блокировки, – это во многом следствие усиления мер безопасности.

– Борьба с мошенничеством – одна из ключевых задач финансовой системы, – подчеркнул он. – Банки активно внедряют современные технологии для выявления и предотвращения переводов на реквизиты злоумышленников в режиме реального времени. Такие меры, как приостановка подозрительных операций или сервисов, не причинят проблем добросовестным клиентам. Заподозрив мошеннический перевод, банк оперативно свяжется с человеком, чтобы убедиться, что он не находится под воздействием обманщиков. Это позволяет пресечь действия мошенников до нанесения ущерба.

Почти на треть (-31,1%) уменьшилось количество жалоб на банки по вопросам возврата денег за дополнительные услуги. В то же время в три раза выросло число сообщений об отказе в предоставлении кредитных каникул. Большая их часть пришлась на май и июнь.

Количество жалоб на микрофинансовые организации в Волгоградской области снизилось на 37,7%. Этому способствуют изменения в законодательстве, постоянный мониторинг и поведенческий надзор Банка России.

Накануне, напомним, совместно с Дмитрием Каменевым ИА «Высота 102» разбиралось, как защитить свои счета от блокировок в связи с усилением контроля за расчетами по банковским картам.