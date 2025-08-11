Экономика

Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в Волгограде

Экономика 11.08.2025 15:41
0
11.08.2025 15:41


Жители Волгоградской области в первом полугодии 2025 года стали чаще обращаться в Банк России за защитой своих прав. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, за шесть месяцев число жалоб выросло на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В общей сложности волгоградцы направили в Банк России 2300 сообщений. При этом уточняется, что во втором квартале жалоб было меньше на 8%, чем в первом. Основное увеличение зафиксировано в банковском секторе – рост составил 18%. 

– Жалобы чаще всего касались блокировки операций, счетов и банковских карт, а также приостановки дистанционного обслуживания. Банки принимают такие меры для борьбы с финансовым мошенничеством, – сообщили в пресс-службе. 

По мнению заместителя управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрия Каменева, рост числа жалоб в банковском сегменте, особенно на блокировки, – это во многом следствие усиления мер безопасности.

Борьба с мошенничеством – одна из ключевых задач финансовой системы, – подчеркнул он. – Банки активно внедряют современные технологии для выявления и предотвращения переводов на реквизиты злоумышленников в режиме реального времени. Такие меры, как приостановка подозрительных операций или сервисов, не причинят проблем добросовестным клиентам. Заподозрив мошеннический перевод, банк оперативно свяжется с человеком, чтобы убедиться, что он не находится под воздействием обманщиков. Это позволяет пресечь действия мошенников до нанесения ущерба.

Почти на треть (-31,1%) уменьшилось количество жалоб на банки по вопросам возврата денег за дополнительные услуги. В то же время в три раза выросло число сообщений об отказе в предоставлении кредитных каникул. Большая их часть пришлась на май и июнь.

Количество жалоб на микрофинансовые организации в Волгоградской области снизилось на 37,7%. Этому способствуют изменения в законодательстве, постоянный мониторинг и поведенческий надзор Банка России.

Накануне, напомним, совместно с Дмитрием Каменевым ИА «Высота 102» разбиралось, как защитить свои счета от блокировок в связи с усилением контроля за расчетами по банковским картам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
11.08.2025 12:16
Экономика 11.08.2025 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2025 08:39
Экономика 11.08.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2025 06:58
Экономика 10.08.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 18:05
Экономика 08.08.2025 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 05:53
Экономика 08.08.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 13:54
Экономика 07.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 11:00
Экономика 07.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2025 08:17
Экономика 07.08.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 20:40
Экономика 06.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 16:20
Экономика 05.08.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 10:48
Экономика 05.08.2025 10:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
 