Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиарда

Обязательства жителей Волгоградской области перед банками на начало июля 2025 года составили 401,4 млрд рублей. За год они сократились на 6,5%, при этом по России этот показатель меньше – на 3,3%. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ.
Портфель потребительских кредитов уменьшился на 9,4%, до 205,5 млрд рублей. Это связано с высокими процентными ставками, которые стимулируют людей больше сберегать, указали аналитики. Также уменьшился объем ипотечных кредитов - на 3,3%, до 195,9 млрд рублей.
Эксперты объяснили такую ситуацию повышением адресности льготных ипотечных программ со второй половины прошлого года и низкой доступностью рыночной ипотеки при текущем уровне процентных ставок.
Аналитики подчеркнули, что нынешние высокие ставки – это вынужденная мера, направленная на замедление роста цен. Инфляция по-прежнему остается выше цели Банка России. При этом сохраняются риски, которые могут ее ускорить: дефицит рабочих рук, повышенные инфляционные ожидания людей и бизнеса. В то же время банкиры успокоили – при стабильно низкой инфляции кредиты станут доступнее.