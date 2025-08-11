Экономика

Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиарда

Экономика 11.08.2025 08:39
0
11.08.2025 08:39


Обязательства жителей Волгоградской области перед банками на начало июля 2025 года составили 401,4 млрд рублей. За год они сократились на 6,5%, при этом по России этот показатель меньше  – на 3,3%. Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка РФ. 

Портфель потребительских кредитов уменьшился на 9,4%, до 205,5 млрд рублей. Это связано с высокими процентными ставками, которые стимулируют людей больше сберегать, указали аналитики. Также уменьшился объем ипотечных кредитов -  на 3,3%, до 195,9 млрд рублей. 

Эксперты объяснили такую ситуацию повышением адресности льготных ипотечных программ со второй половины прошлого года и низкой доступностью рыночной ипотеки при текущем уровне процентных ставок.

Аналитики подчеркнули, что нынешние высокие ставки – это вынужденная мера, направленная на замедление роста цен. Инфляция по-прежнему остается выше цели Банка России.  При этом сохраняются риски, которые могут ее ускорить: дефицит рабочих рук, повышенные инфляционные ожидания людей и бизнеса. В то же время банкиры успокоили – при стабильно низкой инфляции кредиты станут доступнее.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.08.2025 06:58
Экономика 10.08.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 18:05
Экономика 08.08.2025 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 05:53
Экономика 08.08.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 13:54
Экономика 07.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 11:00
Экономика 07.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2025 08:17
Экономика 07.08.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 20:40
Экономика 06.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 16:20
Экономика 05.08.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 10:48
Экономика 05.08.2025 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 06:03
Экономика 05.08.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.08.2025 14:09
Экономика 04.08.2025 14:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде из-за угрозы атаки БПЛА введён запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
09:38
Миссия невыполнима? В Волгограде забуксовала разработка спецтарифа для пассажиров из Городища и ВолжскогоСмотреть фотографии
08:48
Участника СВО Дениса Давыдова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиардаСмотреть фотографии
08:31
Сирены тревоги утром 11 августа завыли на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
МО: над регионами России уничтожили 39 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:55
Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 днейСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области пересчитают воробьевСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом стадо диких кабанов на посевах попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:08
Волгоградцам хотят запретить звонки в Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
21:10
«Удары по лицу здесь запрещены»: Максим Бабанин позвал на тренировки слабослышащих детейСмотреть фотографии
20:28
«Спасибо, парни!»: «Ротор» одержал первую домашнюю победу в матче с «Уфой»Смотреть фотографии
20:07
Волжанка перебудила жителей на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:58
Новый рекорд? 18256 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
19:25
«Есть гол!»: первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде пропала женщина в зеленой футболке и белых шлепкахСмотреть фотографии
18:29
«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
16:46
Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадкеСмотреть фотографии
16:02
«Переломала руки и разбила голову»: 9-летняя девочка упала с высоты в лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде из-за технических проблем остановлено движение трамваев №1 и 3Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Крупный град сорвался в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
13:10
Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограниченийСмотреть фотографии
12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
 