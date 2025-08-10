Экономика

Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%

Экономика 10.08.2025 06:58
0
10.08.2025 06:58


В Волгоградской области, по последним данным Росстата, зафиксирована самая низкая в ЮФО безработица. Если за период с марта по май она составляла 2%, то в апреле-июне – уже 1,9%. Это оказалось самым низким показателем среди регионов ЮФО. Самая высокая безработица отмечена в Калмыкии – 3,3%.

В Волгоградской области снизилась также и потребность работодателей в сотрудниках. Если в мае количество вакансий составляло 26626 человек, то в июне – 24155 человек.

В июне в регионе насчитывалось 2,1 тысяча безработных, при этом 1,9 тысячи из них получали пособие.

Комментарии
09:10
08:42
08:11
08:00
07:35
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%
21:48
21:36
20:43
19:51
18:58
18:25
17:53
17:22
16:50
16:13
15:15
14:34
13:29
13:09
12:02
11:17
10:49
10:00
09:35
09:14
08:20
07:58
07:21
06:49
