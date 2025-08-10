Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%





В Волгоградской области, по последним данным Росстата, зафиксирована самая низкая в ЮФО безработица. Если за период с марта по май она составляла 2%, то в апреле-июне – уже 1,9%. Это оказалось самым низким показателем среди регионов ЮФО. Самая высокая безработица отмечена в Калмыкии – 3,3%.



В Волгоградской области снизилась также и потребность работодателей в сотрудниках. Если в мае количество вакансий составляло 26626 человек, то в июне – 24155 человек.

В июне в регионе насчитывалось 2,1 тысяча безработных, при этом 1,9 тысячи из них получали пособие.

